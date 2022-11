Casale se harta de Montero en Millonarios: "No confíen en los arqueros que se ríen"

Millonarios logró la clasificación a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano tras vencer a Alianza Petrolera como visitante en la última fecha del “todos contra todos”. Los embajadores jugarán en el grupo A por un cupo a la final ante Santa Fe, Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla.

Pese a ello, no paran las críticas hacia Álvaro Montero, arquero del equipo capitalino. Entre ellos, Antonio Casale cuestionó el momento del guajiro en el programa “En La Jugada” de RCN Radio. Allí el periodista volvió a poner en tela de juicio el nivel de Montero.

"A mí me enseñaron a desconfiar de la gente que se abotona el último botón de la camisa. A eso le sumo no confíen en los arqueros que se ríen, nunca. Un arquero que se ríe no da seguridad y no puede producir confianza”, señaló Casale, quien es reconocido hincha del cuadro azul.

Asimismo, el comunicador aseveró que Millonarios debió haber traído a José Luis Chunga, el arquero de Alianza Petrolera quien se encargó de atajar el penal cobrado por Daniel Ruiz en el partido disputado en Barrancabermeja.

Por otra parte, Casale volvió a tocar el tema en el programa “F 360” de ESPN, refiriéndose al bajo nivel de Álvaro Montero:

“Esto es lamentable, porque además me pongo en los pies del personaje y digo ‘Pobre tipo’, porque además lo trajeron para ser la figura, ‘rompieron el marrano por él’, pero está en un mal nivel y qué le vamos a hacer”, expresó en el programa de televisión.

En sus comentarios, el periodista recordó los errores puntuales que cometió el guardameta enfrentando a rivales como Once Caldas o Alianza Petrolera, donde tuvo una salida en falso que le costó a Millonarios el empate parcial ante el cuadro santandereano.

Por lo pronto, el embajador se alista para enfrentar el partido de vuelta de la final de la Copa Betplay frente a Junior en el Estadio El Campin, mismo escenario donde tendrá su primer partido en los cuadrangulares de la Liga frente a Santa Fe el próximo domingo.