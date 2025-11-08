Cataño rechazó la Liga BetPlay: “Uno debe estar donde lo valoran”

Sin duda alguna, Daniel Cataño fue una de las grandes figuras de Millonarios en el semestre pasado y desde que llegó a la capital en el segundo torneo del 2022. El volante antioqueño logró ser campeón de una Copa BetPlay, la Liga BetPlay 2023-I y la Superliga en 2024.

Para el segundo semestre del 2025, Daniel Cataño recibió una oferta del Club Bolívar de La Paz y ahí se consolidó su salida de Millonarios. Seis meses después, se volvió a contemplar la posibilidad de regresar al cuadro albiazul u otras opciones en la Liga BetPlay, pero por ahora, no se ha cerrado nada.

Las lesiones pudieron ser factores para que no continuara en Millonarios y en entrevista con ESPN, Daniel Cataño se refirió a su actualidad, al posible regreso a la Liga BetPlay y otras cosas. Sus respuestas fueron contundentes, y hasta dejó un recadito para el equipo bogotano.

“UNO DEBE ESTAR DONDE APUESTAN POR UNO”; DANIEL CATAÑO

Hace unos días, apareció una información que indica el interés de Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali en fichar al volante que dirigió en Bogotá para el 2026. También se jugó con la posibilidad de un regreso a Millonarios que deberá reforzarse de la mejor manera para apaciguar los malos resultados que dejaron este segundo semestre.

Daniel Cataño le es indiferente a las ofertas de su exentrenador y en Millonarios. En ESPN afirmó que, “trabajé por un estado donde lo valoran, donde apuestan por uno y esto es fútbol simplemente. Uno como que va aprendiendo con los años que en el lugar en el que uno debe estar es donde apuestan por uno y Bolívar hizo una apuesta por mí y aquí estamos”.

Antonio Casale le preguntó, “¿eso quiere decir que en Millonarios no lo valoraron y no apostaron por usted? Daniel Cataño negó que esto fuera así, pero sí dejó un recado al club bogotano, dado que sintió que pudieron haberlo retenido o haber hecho un esfuerzo más grande para retenerlo.

La respuesta del ex Deportes Tolima fue clara, sentenciando que, “no, no, les tengo mucho cariño, pero Bolívar apostó por mí. Realmente en el momento que llega la propuesta, mi representante la presenta en Millonarios y lo único para mí es que Millonarios en ningún momento me ofreció nada para que me quedara, me entiendes”.

Así las cosas, el volante cree que dentro del club pudieron haber hecho un esfuerzo para que se quedara para este segundo semestre, algo que no terminó de hacer Millonarios. Sin embargo, encontró un buen lugar en Bolivia con el Bolívar.