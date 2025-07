Cataño se sinceró tras su salida de Millonarios: "No es normal"

Salida de Millonarios

Ahora, desde su nueva casa el jugador colombiano habló sobre su salida de Millonarios y no ocultó que el club no puso mayor impedimento para que abandonara al equipo tras la eliminación de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

"La verdad es que todo el traspaso lo hizo mi representante, Millonarios nunca me dijo cómo que me quedara, a lo mejor ya están buscando un nuevo proyecto, la verdad es que el traspaso se dio muy fácil. Era una buena opción para todas las partes, seguramente ya se habían cansado de mí (risas), seguramente ya estaban buscando otras cosas, renovar la plantilla, otros proyectos", destacó en entrevista con Win Sports.

Por otro lado, el volante también mencionó las constantes derrotas del equipo en momentos decisivos de la temporada y destacó la más reciente eliminación ante Santa Fe en el marco de la última fecha del cuadrangular del torneo colombiano.

Le puede interesar: Liga Betplay 2025-2: Dimayor confirmó días y horarios de la fecha de clásicos

"No es normal que en 4 torneos nos quedemos por fuera de una final, he estado con ese sinsabor desde el partido ante Santa Fe y más porque me tocó desde la tribuna porque quería estar ahí compitiendo", sentenció.