CAV hizo denuncia y expuso a siete árbitros de la Liga Betplay
Hubo siete árbitros que repitieron partidos entre el 24 y el 26 de octubre.
Carlos Antonio Vélez volvió a lanzar una fuerte crítica al arbitraje colombiano tras el desarrollo de la fecha 17 de la Liga Betplay. En su espacio Palabras Mayores, emitido por Antena 2 y Win Sports, el analista expresó su preocupación por la designación de los jueces en los partidos del fin de semana.
Según Vélez, el problema no es nuevo, pero sí se agrava en momentos decisivos del campeonato, cuando cualquier error puede influir directamente en la clasificación a los cuadrangulares. Por eso, señaló que los responsables del arbitraje están repitiendo fallas administrativas que afectan la transparencia de la competencia.
El periodista citó un informe del diario La Patria de Manizales, en el que se afirma que hay 80 árbitros disponibles para dirigir en el fútbol profesional colombiano. Sin embargo, siete de ellos estuvieron en dos partidos durante el mismo fin de semana.
“Vamos sumando cantidades de árbitros que no tendrían por qué hacer doblajes. Eso no es sano”, afirmó Vélez, cuestionando la lógica detrás de las designaciones y el manejo interno del arbitraje.
El comentarista también dejó entrever que esta situación podría responder a una falta de planificación o a una concentración de poder dentro del Comité Arbitral. “O esos siete son muy buenos, o se están haciendo mal las cosas”, agregó con tono irónico.
Vélez advirtió que este tipo de decisiones pueden “desestabilizar a los equipos” en el cierre de los campeonatos, especialmente cuando algunos clubes se juegan su clasificación o la permanencia en primera división.
El periodista reiteró que, a su juicio, el arbitraje colombiano atraviesa una crisis estructural que no se soluciona con cambios superficiales ni con sanciones puntuales.
Los siete árbitros que repitieron partidos durante la fecha 17 de la Liga Betplay
Los árbitros que estuvieron en dos partidos de la fecha 17 de Liga Betplay -en campo o en el VAR- fueron: Mario Tarache, Luis Picón, Leonard Mosquera, John León, Never Manjarrés, Alexander Guzmán y Sebastián Vela.
Palabras Mayores de Carlos Antonio Vélez del lunes 27 de octubre
