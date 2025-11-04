CAV le dio un consejo a Atlético Nacional: "No tengan miedo"

Atlético Nacional sigue recibiendo elogios tras su contundente victoria 4-1 sobre América de Cali por la ida de las semifinales de la Copa Betplay. Entre quienes analizaron el desempeño del equipo estuvo el analista Carlos Antonio Vélez, quien dedicó parte de su sección 'Palabras Mayores' a hablar sobre una de las jóvenes figuras del club.

Vélez, reconocido por su estilo directo, aconsejó a la dirigencia y al cuerpo técnico del equipo antioqueño darle más protagonismo a Juan Manuel Rengifo, un jugador que, según él, representa el futuro del fútbol colombiano. “A Rengifo pónganlo más, no les dé miedo”, afirmó en Antena 2 y Win Sports.

El analista también comparó la situación con la de clubes europeos, señalando que “Barcelona y Real Madrid están llenos de jugadores de 18 a 20 años”, y criticó la falta de confianza en la juventud en el fútbol local. “Acá en Colombia andan con un reciclaje que no es otra cosa sino cobardía”, expresó Vélez.

Además, resaltó que los mejores jugadores del actual Nacional son Alfredo Morelos y Mateus Uribe, pero insistió en que Rengifo debe tener más minutos por su talento y capacidad para marcar diferencias en el campo.