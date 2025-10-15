CAV se refirió a un arquero de Selección Colombia: "Qué desperdicio"

En la mañana de este miércoles 15 de octubre, el analista Carlos Antonio Vélez hizo un resumen acerca de la jornada deportiva del día anterior, en la cual la Selección Colombia absoluta empató (0-0) ante Canadá en un amistoso, y Atlético Nacional derrotó 2-1 a Deportivo Cali, entre otras cosas.

David Ospina, quien oficia como portero titular de Nacional, se encuentra en Estados Unidos concentrado con la Selección Colombia, razón por la que el arquero del Verdolaga fue Luis Marquínez, recordado por su paso por la sub 20 hace un par de años.

Hoy con 22 años, el golero tumaqueño fue figura en el partido entre Nacional y Cali correspondiente a la fecha 15 de Liga Betplay, ratificando por qué tiene proceso de Selección Colombia y es considerado uno de los jugadores más interesantes surgidos de la cantera del Verde.

De hecho, Carlos Antonio Vélez, analizando el rendimiento de Luis Marquínez, considero que se trata de un "desperdicio", teniendo en cuenta que solo es usado en Nacional en casos de emergencia, pues realmente oficia como tercer arquero por detrás de David Ospina y Harlen 'Chipi Chipi' Castillo.