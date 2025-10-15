Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 10:37
CAV se refirió a un arquero de Selección Colombia: "Qué desperdicio"
En 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y Win Sports, el analista hizo esta observación.
En la mañana de este miércoles 15 de octubre, el analista Carlos Antonio Vélez hizo un resumen acerca de la jornada deportiva del día anterior, en la cual la Selección Colombia absoluta empató (0-0) ante Canadá en un amistoso, y Atlético Nacional derrotó 2-1 a Deportivo Cali, entre otras cosas.
David Ospina, quien oficia como portero titular de Nacional, se encuentra en Estados Unidos concentrado con la Selección Colombia, razón por la que el arquero del Verdolaga fue Luis Marquínez, recordado por su paso por la sub 20 hace un par de años.
Hoy con 22 años, el golero tumaqueño fue figura en el partido entre Nacional y Cali correspondiente a la fecha 15 de Liga Betplay, ratificando por qué tiene proceso de Selección Colombia y es considerado uno de los jugadores más interesantes surgidos de la cantera del Verde.
De hecho, Carlos Antonio Vélez, analizando el rendimiento de Luis Marquínez, considero que se trata de un "desperdicio", teniendo en cuenta que solo es usado en Nacional en casos de emergencia, pues realmente oficia como tercer arquero por detrás de David Ospina y Harlen 'Chipi Chipi' Castillo.
Palabras Mayores de Carlos Antonio Vélez - miércoles 15 de septiembre
Luis Marquínez, portero de 22 años, fue subido de la cantera al primer equipo de Atlético Nacional en 2022 y tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, razón por la que desde ya se negocia su continuidad, aunque seguramente el nariñense solicitará tener más minutos.
Estadísticas de Luis Marquínez, portero de Atlético Nacional
En 2025, Marquínez ha atajado apenas en seis partidos con Atlético Nacional y en tres de ellos sacó el arco en cero, mientras que en total recibió cuatro goles. Cuando fue titular de la Selección Colombia sub 20 hace dos temporadas, se mostró como un buen prospecto.
Ahora, es posible que al demostrarle sus condiciones al entrenador (E) Diego Arias, este lo tenga en cuenta para futuras convocatorias, pues en la mayoría de juegos de Atlético Nacional, los porteros citados son David Ospina y Harlen Castillo.
¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?
Atlético Nacional visitará a Deportivo Pasto el sábado 18 de octubre, compromiso clave para sellar su clasificación a los cuadrangulares. Después, el Verde afrontará el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín, programado para el domingo 26 a las 5:15 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.
