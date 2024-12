Celebra la Liga BetPlay: regresa uno de los históricos clásicos a la competencia

La Liga BetPlay 2025-I todavía está en discusión para saber cómo será el torneo. Aunque se especula que el formato será igual, mucho se ha hablado de convocar a una Asamblea con la petición de varios allegados para que, tanto la máxima categoría como la segunda división pasen a tener 18 equipos cada uno.

Aunque todavía no se ha tocado ese tema con la Dimayor y apenas parece un pedido de directivos, habrá que definir el calendario del primer semestre con dos nuevos inquilinos en la Liga BetPlay. Tras los descensos de Patriotas y de Jaguares de Córdoba, la Gran Final del Torneo dictó sentencia con un histórico ascenso por parte de Llaneros de Villavicencio y Unión Magdalena.

Vea también: Tabla del descenso: así arrancaría en 2025 tras la llegada de Unión y Llaneros

Después de cuatro finales disputadas entre los campeones de los dos semestres del Torneo BetPlay, y, mientras Real Cartagena esperaba por un milagro para disputar el repechaje, se definieron los respectivos ascensos de metenses y de magdalenenses para disputar la Liga el próximo año.

Llaneros jugará por primera vez en la Primera División. Unión Magdalena tendrá la misión de mantenerse en la máxima categoría, sabiendo que para un ascendido no es para nada sencillo quedarse por el tema del promedio. Con el ascenso del ciclón, regresa una rivalidad tradicional, histórica y de mucho protagonismo en Colombia para la región del Caribe.

JUNIOR TENDRÁ CLÁSICO EN LA LIGA BETPLAY 2025

Uno de los clásicos tradicionales regionales a lo largo de la historia del Fútbol Profesional Colombiano es Junior vs Unión Magdalena. Esta rivalidad ha estado en el nivel de partidos grandes como Millonarios vs Santa Fe, América vs Cali o Medellín vs Nacional.

Junior, que ha sido campeón en diez ocasiones tiene su propio clásico contra Unión Magdalena que pudo ganar su primera estrella en 1968. Después de esa época, el ciclón perdió oportunidades de quedar nuevamente campeón y desde hace unos años, se la ha pasado entre la máxima categoría y la segunda división.

De hecho, Dulio Miranda, histórico jugador del Junior ha mantenido que el clásico ha perdido importancia, “creo que el clásico fue perdiendo fuerza por dos razones. La primera, es la configuración de los calendarios. En lugar de jugar dos partidos en el año, Junior - Unión comenzó a repetirse mucho. Otro detalle que incide es que estos equipos ya no están conformados por bases locales. En Junior los barranquilleros no son mayoría y en Unión tampoco predominan los samarios”.

Le puede interesar: "Solo me falta la Libertadores": Pinto celebra por lo alto el ascenso de Unión

Más allá de eso, cada vez que se ven las caras, se nota la intensidad con la que viven el clásico tradicional del Caribe y lo hostil que es pisar el Metropolitano para Unión Magdalena o para Junior cuando juega en el Sierra Nevada.

Este clásico se ha repetido en 208 ocasiones entre la Liga BetPlay y la Copa. La supremacía es para el Junior que se ha quedado con 92 triunfos, 64 empates y 52 derrotas. Regresó un clásico tradicional bajo la expectativa de que se pueda quedar por varios años. Unión Magdalena deberá salvar la categoría para seguir aumentando la historia de esta rivalidad.