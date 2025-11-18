César Farías está muy cerca de volver a dirigir en la Liga BetPlay; ya habría acuerdo

Uno de los entrenadores que ha sido relacionado con varios equipos del fútbol colombiano ha sido el venezolano César Farías, quien dejó de ser el técnico de Junior el pasado 22 de junio tras una actuación poco destacada en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I.

El estratega de 52 años fue recientemente relacionado con Independiente Santa Fe, incluso, algunos reportes indicaron que ya había un acuerdo con el equipo ‘cardenal’, sin embargo, esta información se filtró y según algunos periodistas el nombre del venezolano no gustó en un gran sector de la hinchada y tampoco en varios jugadores, lo que terminó obstaculizando su llegada, una versión que luego Santa Fe desmintió en un comunicado.

Lea también: Revolcón en Liga BetPlay: equipo tendrá 16 bajas para el 2026