César Farías, técnico de fútbol
César Farías, entrenador venezolano
Liga Betplay
Mar, 18/11/2025 - 13:38

César Farías está muy cerca de volver a dirigir en la Liga BetPlay; ya habría acuerdo

El entrenador venezolano tuvo su última experiencia dirigiendo al Junior de Barranquilla.

Uno de los entrenadores que ha sido relacionado con varios equipos del fútbol colombiano ha sido el venezolano César Farías, quien dejó de ser el técnico de Junior el pasado 22 de junio tras una actuación poco destacada en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I. 

El estratega de 52 años fue recientemente relacionado con Independiente Santa Fe, incluso, algunos reportes indicaron que ya había un acuerdo con el equipo ‘cardenal’, sin embargo, esta información se filtró y según algunos periodistas el nombre del venezolano no gustó en un gran sector de la hinchada y tampoco en varios jugadores, lo que terminó obstaculizando su llegada, una versión que luego Santa Fe desmintió en un comunicado. 

César Farías, muy cerca de volver a dirigir en Colombia para el 2026 

El técnico que también fue uno de los nombres que sonaron para llegar a la Selección de Venezuela, no volvería al banquillo de la ‘Vinotinto’, sino más bien seguiría dirigiendo en el fútbol colombiano, más exactamente al conjunto de Águilas Doradas, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que el estratega está muy cerca de llegar a un acuerdo con el cuadro antioqueño. 

La fuente indica que el entrenador podría volver a Águilas Doradas para el inicio del 2026, conjunto que ya había dirigido durante 6 meses en 2023, periodo donde logró el récord de ser el único club en la historia que terminó invicto de la liga en la fase de todos contra todos. 

Espere pronto más información... 

