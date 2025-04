César Farías explotó: fuerte discusión en rueda de prensa de Junior

Junior de Barranquilla se prepara para recibir este sábado 3 de mayo a América de Cali en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso, después de perder una racha de nueve encuentros sin registrar derrota, al ser superado en la jornada 16 por Deportivo Pereira en condición de visita.

Este miércoles 30 de abril, en rueda de prensa previa al partido contra América, el director técnico César Farías protagonizó un tenso momento al enfrentarse con el comunicado José Hugo Illera de Win Sports.

Illera, en su turno de preguntar, le consultó al entrenador sobre el plan de trabajo en la recta final de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay, pero también interrogó sobre la oportunidad de cumplir con el cubrimiento en los entrenamientos.

En un primer momento, César Farías aseguró que "vamos a ir partido a partido. La periodización la estamos haciendo y queremos tener a todos prestos para el momento que lo necesitemos. Vienen los cuadrangulares, tenemos que sellar la clasificación, después, el plantel debe estar al 100%. Dentro de la competencia hay muchas necesidades, tarjetas, expulsiones, bajas de rendimiento, cansancio, lesiones y más circunstancias. Nuestro deber es tenerlos al 100%", dijo.

Seguidamente, César Farías se refirió a la solicitud del periodista para asistir a los entrenamientos.

"Lo otro no depende de mi. Hay un protocolo que se debe seguir y respetar. No lo decido yo y se escuchan a los jugadores. Ha habido otro tipo de motivos, por consecuencias que algunos de ustedes han generado", afirmó.

Al momento de dar su respuesta, Farías fue contra preguntado por Illera manifestó si fue petición de los jugadores para que asista prensa a los entrenamientos.

El entrenador respondió con contundencia: "Yo no doy a entender nada. Pregúntale a los jugadores, no me preguntes a mi, yo no tengo problema. Ahí te lo sigo manifestando, no tengo ningún problema de que puedan asistir, hay que hablar con los que general el protocolo y toman las decisiones", dijo.

Después de la rueda de prensa, César Farías increpó al periodista, a quien le reclamó con fuertes palabras.