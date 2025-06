César Farías expuso todo; destapó los culpables de la debacle del Junior

El entrenador también expuso otros factores claves que afectaron al Junior

Farías, quien se cree dejará su cargo para la llegada del uruguayo Alfredo Arias, fue sincero al reconocer que nunca había vivido esta mala racha en su carrera como entrenador, sin embargo, sabe que el equipo no mostró el buen desempeño que tuvo en la fase regular del campeonato.

"En los cuadrangulares fuimos ineficaces en las dos áreas y eso nos costó muy caro. Cuando eres fuerte sacas los resultados, en esta ocasión pudimos haber sumado (...) el primer partido no se nos dio, nos agarró una resistencia hasta anímica y ni bajo el arco las metemos (...) nunca me había pasado esto y jamás perdí esta cantidad de partidos y mucho menos en esa instancia, pero así es el fútbol. No tuvimos la capacidad que mostramos en los primeros 20 partidos", aseguró Farías.