César Farías fue de frente y aclaró si se va de Junior: "Agradecido"

Junior FC perdió este domingo 0-1 ante América en el Metropolitano y llegó a cuatro derrotas consecutivas en los cuadrangulares de la Liga Betplay. Muchos seguidores del equipo consideran que es insostenible César Farías en la dirección técnica, y que el venezolano debería marcharse del equipo.

Al término del partido, Farías atendió a los medios en rueda de prensa y se refirió a la situación actual de su equipo, enfatizando en que de momento tiene planeado terminar su contrato, pero que está dispuesto a negociar su salida en caso de que la dirigencia lo solicite.

Declaraciones de César Farías tras el partido Junior vs América

Acerca del mal momento de Junior, el entrenador venezolano manifestó que "es mi responsabilidad, no hay ningún tipo de problema si me toca irme, es una situación normal de fútbol", yendo al grano y abriendo la posibilidad a marcharse de la institución.

Asimismo, César Farías recordó un interrogante que le realizaron hace algunas jornadas acerca de irse del club en caso de no salir campeón, y fue tajante al responder que "Junior no será el último club que dirija, ni del que me toque irme, si me toca irme me daré un abrazo con don Fuad Char y toda su familia, agradecido".