César Farías sería el nuevo técnico de un 'grande' del FPC

César Farías podría ser el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe. Así lo informó en la tarde de este jueves 6 de noviembre el periodista Sebastián Heredia en 'La FM más Fútbol', dando a entender que es casi un hecho su llegada.

Actualmente la plantilla de Santa Fe trabaja bajo las órdenes de Francisco López, quien oficia como entrenador interino, pero su balance no ha sido bueno, pues suma apenas dos victorias, tres empates y tres derrotas, motivo por le cual la dirigencia busca un técnico en propiedad.

Varios entrenadores han sonado para llegar a Santa Fe y se han analizado sus hojas de vida, entre ellas las de Pablo Peirano, Pablo Repetto y Fabián Bustos, pero en ninguno de los tres casos se ha llegado a un acuerdo.

Y teniendo en cuenta que la intención de la dirigencia es contratar a un entrenador que conozca el medio pero también tenga experiencia internacional -pensando en Copa Libertadores-, el elegido sería el venezolano César Farías.