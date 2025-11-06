Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 16:22
César Farías sería el nuevo técnico de un 'grande' del FPC
El entrenador venezolano ya ha dirigido a tres equipos de la Liga Betplay.
César Farías podría ser el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe. Así lo informó en la tarde de este jueves 6 de noviembre el periodista Sebastián Heredia en 'La FM más Fútbol', dando a entender que es casi un hecho su llegada.
Actualmente la plantilla de Santa Fe trabaja bajo las órdenes de Francisco López, quien oficia como entrenador interino, pero su balance no ha sido bueno, pues suma apenas dos victorias, tres empates y tres derrotas, motivo por le cual la dirigencia busca un técnico en propiedad.
Varios entrenadores han sonado para llegar a Santa Fe y se han analizado sus hojas de vida, entre ellas las de Pablo Peirano, Pablo Repetto y Fabián Bustos, pero en ninguno de los tres casos se ha llegado a un acuerdo.
Y teniendo en cuenta que la intención de la dirigencia es contratar a un entrenador que conozca el medio pero también tenga experiencia internacional -pensando en Copa Libertadores-, el elegido sería el venezolano César Farías.
La trayectoria de César Farías, posible nuevo técnico de Santa Fe
En la actualidad, Farías se encuentra sin equipo, y su experiencia más reciente como entrenador la tuvo con Junior FC, de donde salió en junio de 2025 en vista de que no cumplió con los objetivos trazados.
Además, el entrenador venezolano comandó a América de Cali en 2024 y a Águilas Doradas en 2023. Ponderando el rendimiento con los tres clubes que ha dirigido en Colombia, alcanza un 53 % pero sin títulos conseguidos.
Además, Farías fue entrenador de las selecciones sub 20 y absolutas de Venezuela y Bolivia; y entre los clubes que tuvo a cargo destacan Xolos de Tijuana, Cerro Porteño y The Strongest.
Palmarés de César Farías
Su palmarés es realmente corto, pues tiene dos ascensos a la primera división de Venezuela (con Nueva Cádiz y Zulianos), un torneo apertura boliviano con The Strongest y una Serie A de Ecuador con Aucas.
Fuente
Antena 2