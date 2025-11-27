Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 12:02
Chicho Arango cerca de firmar con nuevo equipo ¿Se olvida de Nacional?
El jugador colombiano que lleva ya varios años en Estados Unidos está muy cerca de su nuevo equipo.
El delantero colombiano Cristian "Chicho" Arango en cada mercado de fichajes es un nombre que se sondea acá en Colombia, que Junior, que Nacional, que un regreso a Millonarios, un jugador muy pretendido en el futbol colombiano, pero que finalmente si cambia de equipo no sale de México o de Estados Unidos.
Últimamente se había hablado del interés tanto del jugador como del club de llegar a los verdolagas, pero todo parece indicar que deberán esperar.
Muy cerca de firmar con su nuevo club
Según informa Cesar Luis Merlo el colombiano estaría muy cerca de llegar a su nuevo equipo, uno de los más grandes de México por lo que saldría de Estados Unidos y su nuevo destino sería la Liga MX. En USA el Chicho estuvo en LA FC y en Real Salt Lake por mucho tiempo, dos equipos que disfrutaron de lo mejor del colombiano, sobre todo el equipo de California en donde el delantero ganó la copa MLS y la Supporters Shield.
Pues el equipo al que parecería que llegará el colombiano es nada más y nada menos que Pumas de México, uno de los más grandes y con más poder económico del país norteamericano y en el que ya varios colombianos han llegado a jugar. Así que por ahora el Chicho le pondría pausa a su sueño de jugar en Nacional y hará que el equipo verdolaga tenga que buscar diferentes opciones.
El Chicho hincha de Nacional
Recordemos que después de su gran paso por Millonarios, en donde fue uno de los mejores jugadores no solo del equipo sino de la liga en sí, Arango declaró que era hincha fiel del verde, pero que el futbol es su trabajo por lo que tenía que jugar en Millos, declaraciones que no cayeron bien en el mundo azul y que de hecho generaron discordia entre el y sus viejos compañeros.
Fuente
Antena 2