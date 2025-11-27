Chicho Arango cerca de firmar con nuevo equipo ¿Se olvida de Nacional?

Muy cerca de firmar con su nuevo club

Según informa Cesar Luis Merlo el colombiano estaría muy cerca de llegar a su nuevo equipo, uno de los más grandes de México por lo que saldría de Estados Unidos y su nuevo destino sería la Liga MX. En USA el Chicho estuvo en LA FC y en Real Salt Lake por mucho tiempo, dos equipos que disfrutaron de lo mejor del colombiano, sobre todo el equipo de California en donde el delantero ganó la copa MLS y la Supporters Shield.

Pues el equipo al que parecería que llegará el colombiano es nada más y nada menos que Pumas de México, uno de los más grandes y con más poder económico del país norteamericano y en el que ya varios colombianos han llegado a jugar. Así que por ahora el Chicho le pondría pausa a su sueño de jugar en Nacional y hará que el equipo verdolaga tenga que buscar diferentes opciones.