Chicó y Unión Magdalena firmaron un empate por la fecha 5; así quedó la tabla del descenso

Boyacá Chicó no pasó del empate contra Unión Magdalena (0-0) en el estadio La Independencia por la quinta fecha de la Liga Betplay del segundo semestre de 2023.

Dada la actual posición de Chicó y los 'ahorros' del semestre anterior, no era un duelo directo por no descender, pero los Ajedrezados no han zafado del todo de la posibilidad de volver al Torneo Betplay.

Así, se pudo ver un partido llamativo por momentos en el cual los visitantes fueron quienes más inquietaron en terreno rival, pero se toparon con una defensa de Chicó bien parada que evitó la apertura del marcador.

Por su parte, los dueños de casa pasaron al mitad de la cancha en algunas ocasiones, y arrimaron al área de Unión Magdalena, que en dos ocasiones por poco se va abajo en el marcador, pero por errores propios de sus defensores (casi anotan dos autogoles).

Así las cosas, se firmó un 0-0 en Tunja, el cual impide que Unión Magdalena salga de la última casilla de la tabla del descenso, en un conteo que tiene a Atlético Huila como el otro equipo que está perdiendo parcialmente la categoría.

Liga Betplay 2023: así va la tabla del descenso tras la fecha 5

20. Unión Magdalena, 61 puntos - 0,97

19. Atlético Huila, 25 - 1,00

18. Once Caldas, 120 - 1,17

17. Envigado, 123 - 1,19

16. Alianza Petrolera, 121 - 1,19

15. Jaguares, 124 - 1,20

14. Deportivo Cali, 123 - 1,21

En la próxima fecha, Unión Magdalena recibirá a Independiente Santa Fe, mientras que Boyacá Chicó visitará a Deportivo Pasto.