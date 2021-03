Cierto o no… lo que se dice de Juan Carlos Osorio para Junior

Los últimos resultados del Junior de Barranquilla no respaldan el trabajo que ha venido haciendo su estratega, Luis Amaranto Perea, de quien se ha especulado que podría dejar el banquillo técnico en los próximos días.

Luego de la dolorosa derrota ante Atlético Nacional, donde el cuadro ‘Tiburón’ jugó un gran partido, pero la falta de definición y las polémicas jugadas del VAR no le permitieron sumar de a tres puntos, se empezó a especular quién sería el posible reemplazo de Amaranto. El nombre del estratega risaraldense, Juan Carlos Osorio, empieza a sonar con fuerza para ser el sucesor de Perea.

Según se viene rumorando en redes sociales, “Junior ha contactado al profesor Juan Carlos Osorio”, quien se encuentra sin equipo, luego de renunciar a finales del año pasado en Atlético Nacional cuando Millonarios lo venció con autoridad en el estadio El Campín.

No obstante, Osorio no es el único candidato. También se ha hablado de Jorge Luis Pinto, quien terminó su periplo como seleccionador de Emiratos Árabes Unidos y además, tiene una buena relación con los directivos, por lo que su llegada no sería extraña, ya que conoce la sede barranquillera y fue entrenador hace unos años.

Habrá que esperar qué depara el futuro para Amaranto, quien se juega sus últimas cartas a mitad de semana cuando reciba en el estadio Metropolitano a Caracas de Venezuela por el compromiso de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores, donde el elenco ‘Tiburón’ consiguió un buen resultado en la ida.

Cabe resaltar que falta lo que dictaminen las directivas barranquilleras, ya que el tiempo no da espera y el equipo tiene que clasificar en ambos torneos debido a la inversión que se realizó en la presente temporada, reteniendo a Miguel Borja y contratando a varios jugadores para conseguir los objetivos.