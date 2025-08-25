Cinco futbolistas colombianos que están sin contrato: encontrarán equipo

Cinco jugadores colombianos sin contrato

Cinco jugadores colombianos que actualmente están sin contrato y que podrían reforzar a un equipo de la Liga BetPlay son Alexis Pérez, Iván Mauricio Arboleda, Nicolás Hernández, Andrés Felipe Roa y Radamel Falcao García.

Pérez está en búsqueda de un nuevo club, después de terminar su vínculo con el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. El zaguero ha tenido ofertas de Junior y de algunos equipos de Brasil.

Por otro lado, el guardameta Iván Mauricio Arboleda es agente libre, luego de finalizar su contrato con Millonarios.

El defensor central Nicolás Hernández está por definir su futuro, tras salir de Banfield.

Andrés Felipe Roa, destacado mediocampista, aún no define su nuevo equipo, luego de dejar el Pantolikos de Grecia.

Finalmente, Radamel Falcao García no comunica si deja la actividad profesional o el nombre de su nuevo club, después de salir de Millonarios.

Otros nombres de jugadores sin contrato con los de Marcelino Carreazo, Neyder Moreno y Andrés Tello, entre otros.