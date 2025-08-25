Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 13:59
Cinco futbolistas colombianos que están sin contrato: encontrarán equipo
Desde este 25 de agosto se abre el periodo de inscripción de jugadores sin contrato en el Fútbol Profesional Colombiano.
La Liga BetPlay Dimayor del segundo semestre de 2025 está en pleno desarrollo y antes de llegar a la mitad del calendario se abrió este 25 de agosto el periodo para inscribir jugadores sin contrato, el cual se extenderá hasta el viernes 28 del mismo mes.
Los 20 equipos de la primera división podrán sumar durante esta semana nuevos jugadores para completar sus respectivas plantillas de cara a la recta final del campeonato.
La única condición para poder inscribir estos futbolistas es que no tengan contrato con ninguna otra institución y sean agentes libres.
Cinco jugadores colombianos sin contrato
Cinco jugadores colombianos que actualmente están sin contrato y que podrían reforzar a un equipo de la Liga BetPlay son Alexis Pérez, Iván Mauricio Arboleda, Nicolás Hernández, Andrés Felipe Roa y Radamel Falcao García.
Pérez está en búsqueda de un nuevo club, después de terminar su vínculo con el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. El zaguero ha tenido ofertas de Junior y de algunos equipos de Brasil.
Por otro lado, el guardameta Iván Mauricio Arboleda es agente libre, luego de finalizar su contrato con Millonarios.
El defensor central Nicolás Hernández está por definir su futuro, tras salir de Banfield.
Andrés Felipe Roa, destacado mediocampista, aún no define su nuevo equipo, luego de dejar el Pantolikos de Grecia.
Finalmente, Radamel Falcao García no comunica si deja la actividad profesional o el nombre de su nuevo club, después de salir de Millonarios.
Otros nombres de jugadores sin contrato con los de Marcelino Carreazo, Neyder Moreno y Andrés Tello, entre otros.
Fuente
Antena 2