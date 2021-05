Cisma en Santa Fe: dudas y certezas sobre el futuro de Hárold Rivera

Independiente Santa Fe ha sumado un nuevo revés a su agitada temporada 2021 luego de ser incapaz de remontar la serie de cuartos de final ante Junior de Barranquilla como local en Armenia y quedar afuera de la Liga Betplay; y eso ha desatado nuevos rumores en torno al futuro del club.

Uno de los principales señalados por el mal momento futbolístico de Santa Fe y la eliminación en el torneo local es Hárold Rivera, el técnico que lleva cerca de dos años en el club y que a pesar de los buenos resultados pasados, parece haber perdido el rumbo. Sin embargo, por ahora su continuidad no está en duda.

Tras la eliminación en Armenia contra Junior, en Santa Fe ni siquiera se contempló la posibilidad de su salida más allá del ruido en redes sociales y la prensa por el mal trasegar del equipo. En primera instancia esperarán que culmine la fase de grupos de Copa Libertadores y ahí sí se podrían dar algunas decisiones.

Si Santa Fe logra al menos el cupo a Copa Sudamericana es probable que Rivera continúe al mando del equipo; y mucho más si consigue la hazaña de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores. Eso sí, en caso de ser último de su zona sí se contemplaría su futuro en la institución.

Otro motivo para que Rivera no sea destituido de su cargo pronto es que en Santa Fe no hay ningún interino que tenga la licencia Pro de Conmebol para dirigir Copa Libertadores y contratar un técnico en propiedad a esta altura de la temporada no es muy prudente.

Además, Rivera es un técnico del llavero de Eduardo Méndez y por temas económicos no luce probable que lo destituya o que su reemplazo sea un estratega de mayor categoría y renombre.