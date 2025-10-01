¿Clásico caleño sería aplazado? Pidieron cambio de fecha por este motivo

La Liga BetPlay 2025-II está llegando a las fases finales y en ese sentido, los equipos más necesitados deben obtener una gran cantidad de puntos para poder sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales como la última parada antes de llegar a la final y pelear por el título.

Vea también: El dato que pone a Santa Fe contra las cuerdas en Copa Libertadores

Entre los partidos más vibrantes está el segundo clásico entre Deportivo Cali y América de Cali que está agendado para el domingo 19 de octubre a partir de las 6:20 de la tarde en horario colombiano. Este juego podría tener a los dos elencos vallecaucanos eliminados o con la esperanza de sellar la clasificación.

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas podrían cambiar si la DIMAYOR toma en cuenta la solicitud de la Policía de Palmira que enviaron a través de la Alcaldía al ente que reglamenta el Fútbol Profesional Colombiano con la necesidad de mover la fecha actual del partido para otro día.

EL MOTIVO DEL POSIBLE APLAZAMIENTO DEL PARTIDO ENTRE DEPORTIVO CALI Y AMÉRICA DE CALI

De acuerdo con información del periodista Felipe Espinal, el juego entre Deportivo Cali y América podría verse afectado y, además, cambiaría de fecha y horario. Podría no jugarse el domingo 19 de octubre y tendría un nuevo día en el arduo calendario de los dos clubes caleños, especialmente, tomando en cuenta que en noviembre acabará la fase regular y que no habría muchos días disponibles para agendar el clásico.

Y es que, según lo dicho por Felipe Espinal, la Policía le pidió a la Alcaldía de Palmira pasar la solicitud para cambiar la fecha del clásico vallecaucano. La DIMAYOR ya tiene la notificación a causa de las elecciones en el país con el consejo de juventudes. Con este panorama, la policía no estaría disponible para el partido de la fecha 16.

Le puede interesar: Millonarios se reforzaría para enfrentar a América: regresa referente

La policía tendría que estar en las elecciones con el consejo de juventudes y no habría posibilidad de que el Estadio Deportivo Cali cuente con policías, justo en un clásico, que, seguramente, estará muy caliente como es habitual. Sin embargo, Felipe Espinal afirmó que por ahora no hay nada definido, según lo que le han dicho.

La DIMAYOR tendrá que definir lo que pasará con el clásico caleño, dado que la unidad policial estará de lleno con las elecciones de dicha jornada del Consejo de Juventudes y no estaría disponible para el partido entre Deportivo Cali y América de Cali en el Estadio Palmaseca.