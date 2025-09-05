Clásico con sabor a venganza

Esta fecha en la liga Betplay se viene la fecha de clásicos en Colombia y si bien la rivalidad entre todos es digna del partido, hay uno que tiene un sabor especial.

El clásico capitalino número 344 se disputará este 6 de septiembre de 2025 en el estadio Nemesio Camacho el Campin a las 8:30 p.m.

Si bien es la fecha 10 del campeonato y todavía quedan varios partidos para la finalización de la fase de todos contra todos hay equipos que desde ya están necesitados de puntos por un mal arranque. Ese es el caso de Millonarios que ha tenido su peor arranque de los últimos años llegando a estar último más de una fecha, es por eso por lo que este clásico es fundamental para el equipo embajador, pero también tienen una sed de venganza por lo ocurrido en los cuadrangulares pasados.