Vie, 05/09/2025 - 15:58
Clásico con sabor a venganza
El clásico capitalino viene con un toque extra
Esta fecha en la liga Betplay se viene la fecha de clásicos en Colombia y si bien la rivalidad entre todos es digna del partido, hay uno que tiene un sabor especial.
El clásico capitalino número 344 se disputará este 6 de septiembre de 2025 en el estadio Nemesio Camacho el Campin a las 8:30 p.m.
Si bien es la fecha 10 del campeonato y todavía quedan varios partidos para la finalización de la fase de todos contra todos hay equipos que desde ya están necesitados de puntos por un mal arranque. Ese es el caso de Millonarios que ha tenido su peor arranque de los últimos años llegando a estar último más de una fecha, es por eso por lo que este clásico es fundamental para el equipo embajador, pero también tienen una sed de venganza por lo ocurrido en los cuadrangulares pasados.
Los clásicos no se juegan se ganan
Para Millonarios la derrota en la última fecha de cuadrangulares fue una derrota muy dura, eso desencadenó una serie de sucesos que hoy en día el equipo sigue intentando arreglar, la salida de muchos de los mejores jugadores del plantel como Montero, Cataño, Falcao o Palacios sumado a las lesiones que arrastraban Leo Castro y David Silva dejaban un equipo muy mermado para el inicio del campeonato. Eso acompañado de una mala planificación por parte de la directiva llevó a los hinchas a llegar al límite, ahora parece que el equipo está recuperando su forma, al menos en liga y es precisamente por eso que el clásico llega en un momento en el que esa espina que tienen los hinchas embajadores por los cuadrangulares pasados puede sacarse con una victoria.
Santa Fe tampoco llega en su mejor momento, viene mostrando un juego débil y mediocre, están recuperando a su máxima estrella Hugo Rodallega y confían en que el envión anímico les alcance para recuperar las formas y llevarse este clásico.
Donde y como ver el partido
El partido que se disputará el sábado 6 de septiembre de 2025 en el estadio Nemesio Camacho el Campin a las 8:30 p.m. se podrá ver a través de Win Sports+ y Win Play.
Antena 2