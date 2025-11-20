Club de Liga BetPlay arranca el 2026 con problemas; se quedó sin DT

La Liga BetPlay sigue su curso en el segundo semestre del 2025 en busca de definir al campeón de fin de año y de los clubes que jugarán competencias internacionales en la siguiente temporada. Además de todo esto, hay varios aspectos con los que arrancará el 2026 que ponen en problemas a algunos clubes.

Santa Fe no tiene técnico confirmado todavía para el 2026 a la espera de que se consolide lo de Pablo Repetto que parte como la opción más grande en la ventana de entrenadores que han visto. Atlético Nacional también deberá confirmar si sigue con Diego Arias o si finalmente cambiará de director técnico.

Sin embargo, lo que parece ya estar confirmado es que Deportivo Pasto tendrá nuevo director técnico para el siguiente semestre. Esto sacaría de la dirección técnica a René Rosero que tomó las riendas de manera interina para intentar recomponer el camino tras la salida de Camilo Ayala.

EL EQUIPO QUE SE QUEDARÁ SIN ENTRENADOR PARA EL 2026

Para reemplazar a René Rosero, el Deportivo Pasto buscaría a un entrenador de la Liga BetPlay que ya tenía cargo. Pese a esto, convencieron a Jonathan Risueño, quien dirigió a Águilas Doradas en este segundo semestre. Aunque no hay nada oficializado, todo parece indicar que las conversaciones están adelantadas.

Se espera que el entrenador español tome las riendas del Deportivo Pasto a partir del 2 de diciembre cuando se defina su salida oficialmente de Águilas Doradas. Con el cuadro de Rionegro estuvo muy cerca de sellar la clasificación, pero todo se vino abajo en la última fecha con la caída frente al Deportes Tolima.

Bajo este panorama, Jonathan Risueño sería el primer entrenador en cambiar de equipo para la siguiente edición de la Liga BetPlay en el semestre inicial del 2026, y, además, sería el primer director técnico en dejar un club para el próximo año.

Así las cosas, a falta de confirmación, Águilas Doradas deberá cambiar de director técnico para afrontar el 2026. El equipo dorado ya se estaría moviendo para contratar a un estratega después de esta información que señala la salida de Jonathan Risueño.

ÁGUILAS DORADAS CONTRATARÍA A UN ENTRENADOR INTERNACIONAL

El equipo antioqueño seguiría con la apuesta por directores técnicos extranjeros después de depositar la confianza en Pablo De Muner, entrenador argentino que arrancó el segundo semestre y Risueño de España. De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, un viejo conocido regresaría al ‘nido’.

Se trata nada más ni nada menos que de César Farías que estaba en el radar de Santa Fe, alcanzó a reunirse con Eduardo Méndez, pero todo se diluyó entre las partes. Bajo ese panorama, Águilas volvería a confiar en el venezolano con el que ya tuvo un semestre estelar en el que estuvo cerca de aspirar por clasificar a la final.