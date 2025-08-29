Club de Liga Betplay se quedaría sin técnico; NO es América ni Caldas

Que un equipo del fútbol colombiano busque director técnico en plena competencia es algo habitual, y por ende no es descabellado en los próximos días se anuncie la salida de otro entrenador, ya que los resultados no lo están acompañando y principalmente la hinchada está en desacuerdo con su continuidad.

El próximo técnico en ser destituido en Liga Betplay

Se estima que Camilo Ayala dejaría de ser el director técnico de Deportivo Pasto, ya que el equipo se sitúa en la decimoséptima posición de la Liga Betplay con apenas cinco puntos en seis partidos (tiene dos pendientes). La hinchada promueve que se vaya del equipo.

'La gota que rebasó la copa' se presentó en la noche del jueves 28 de agosto, cuando el Pasto cayó 1-2 en el Estadio Libertad frente a Once Caldas por la ida de octavos de final de Copa Betplay, incluso hubo que reforzar la seguridad, pues había aficionados que pretendían invadir la cancha.

El ultimátum de Pasto a Camilo Ayala

En ese orden de ideas, todo indica que la dirigencia de Deportivo Pasto le ha dado la chance a Camilo Ayala de dirigir el domingo ante La Equidad en Techo, pero de perder, es posible su desvinculación del cuadro Volcánico.