Club de Liga Betplay se quedaría sin técnico; NO es América ni Caldas
Se prevé que el resultado obtenido en la novena fecha será clave para tomar la decisión de cesar al entrenador.
Que un equipo del fútbol colombiano busque director técnico en plena competencia es algo habitual, y por ende no es descabellado en los próximos días se anuncie la salida de otro entrenador, ya que los resultados no lo están acompañando y principalmente la hinchada está en desacuerdo con su continuidad.
El próximo técnico en ser destituido en Liga Betplay
Se estima que Camilo Ayala dejaría de ser el director técnico de Deportivo Pasto, ya que el equipo se sitúa en la decimoséptima posición de la Liga Betplay con apenas cinco puntos en seis partidos (tiene dos pendientes). La hinchada promueve que se vaya del equipo.
'La gota que rebasó la copa' se presentó en la noche del jueves 28 de agosto, cuando el Pasto cayó 1-2 en el Estadio Libertad frente a Once Caldas por la ida de octavos de final de Copa Betplay, incluso hubo que reforzar la seguridad, pues había aficionados que pretendían invadir la cancha.
El ultimátum de Pasto a Camilo Ayala
En ese orden de ideas, todo indica que la dirigencia de Deportivo Pasto le ha dado la chance a Camilo Ayala de dirigir el domingo ante La Equidad en Techo, pero de perder, es posible su desvinculación del cuadro Volcánico.
Es tan incómoda la situación del Deportivo Pasto en la Liga Betplay -y ahora en Copa-, que el entrenador de Once Caldas, Hernán Darío 'Arriero' Herrera, se refirió en rueda de prensa a Camilo Ayala y su presente en Deportivo Pasto.
El mensaje de Arriero Herrera a Camilo Ayala y Deportivo Pasto
En rueda de prensa posterior al partido Deportivo Pasto 1-2 Once Caldas, Arriero Herrera manifestó: "Me duele lo de Camilo Ayala, a mí me está pasando lo mismo", en vista de que muchos hinchas del Blanco Blanco han pedido la salida del DT.
Cabe recordar que Once Caldas, situado en la última posición de la Liga Betplay también podría cambiar de entrenador; así como América de Cali (18) estudia la continuidad de Diego Gabriel Raimondi, quien llegó al equipo para inicios de este semestre.
