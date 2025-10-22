Club de tradición del FPC cambiaría de sede: hay diálogos con una alcaldía

Varios clubes de la Liga BetPlay y del Torneo han cambiado de sedes durante los últimos años. Águilas Doradas, Alianza FC y Orsomarso que se mudaron a ciudades como Sincelejo, Valledupar y Barrancabermeja, En el caso de las Águilas, no funcionó mucho el paso a tierras sincelejanas y se devolvió a Rionegro para jugar sus partidos como local.

En ese sentido, estos no serían los únicos clubes que podrían cambiar de sede en el futuro. Uno de esos conjuntos que busca nuevos aires es nada más ni nada menos que el Atlético Huila. El Guillermo Plazas Alcid es un tema de conversación para los nuevos dueños ecuatorianos de la institución.

Y es que, la sede deportiva del club huilense, sumado al estadio parece haber llegado a su límite para el Grupo Empresarial Ecuatoriano Sociedad Farlay S.A, propietario del club. Michell Deller, dueño del Independiente del Valle y desde hace dos años del elenco ‘Opita’, estaría dispuesto a cambiar la historia de Neiva como casa del Atlético Huila.

LA PROBABLE NUEVA SEDE DE ALÉTICO HUILA: YA HAY CONTACTOS CON ALCALDÍA

De acuerdo con la información del periodista argentino de Win Sports, Mariano Olsen, el Atlético Huila estaría pensando en el Valle del Cauca como el departamento para jugar. Trasladándose de Huila a una sede más que desconocida para la historia de la institución.

Mariano Olsen mantiene que, “YUMBO, UNA POSIBILIDAD. El Atlético Huila podría mudar su sede a Yumbo, Valle del Cauca. La opción está siendo evaluada por el Grupo Empresarial Ecuatoriano Sociedad Farlay S.A, propietario del club. Ya hubo contactos con la Alcaldía de ese municipio”.

Este sería una buena oportunidad para la ciudad de Yumbo de tener equipo en el balompié masculino. En unas ocasiones, el Cortuluá utilizó el estadio del municipio, pero no fue por mucho. Luego, el cuadro femenino Yumbo Industriales también hizo las veces de local en el Estadio Raúl Miranda y en la actualidad, Orsomarso Femenino tomó esa sede.

CAMBIO NECESARIO DEL ATLÉTICO HUILA

Atlético Huila es uno de los clubes que ha sido finalista de la Liga BetPlay cuando enfrentó a Atlético Nacional en 2007 y al Medellín dos años después. Toda su historia ha sido en Neiva y aparece como el equipo tradicional del departamento huilense.

Ya ha hecho su hinchada en Huila y en Neiva y salir de dicha ciudad sería empezar de cero con una nueva sede y en busca de tener una nueva afición en otra parte del país. Sin embargo, este cambio responde a una necesidad por parte del club, dado que en las últimas fechas del Torneo BetPlay, el Guillermo Plazas Alcid ha estado con puerta cerrada por las fallas estructurales.

Desde finales de 2023, Atlético Huila juega la segunda división y espera volver a la máxima categoría en el próximo año. Quieren volver a tener afición, eso que no han podido tener durante los últimos partidos. Yumbo puede ser la solución después de los primeros acercamientos con la alcaldía.