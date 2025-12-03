Cocinan primer fichaje de Repetto en Santa Fe; van por delantero argentino

Independiente Santa Fe, el más reciente campeón del fútbol colombiano, no podrá defender el título en este segundo semestre del año luego de perder 1-0 ante Tolima en el partido de la fecha 4 en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Pese a la eliminación, el equipo rojo de la capital del país cumplió con una buena actuación en este 2025, logrando título de liga y avanzando a los cuadrangulares en el presente campeonato.

Lea también: Bombazo: Sebastián Villa podría ser nuevo refuerzo de Flamengo en 2026