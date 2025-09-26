Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 15:26
Colombiano campeón de Libertadores con Nacional anunció su retiro; hay nostalgia
El jugador también militó en clubes como Millonarios, Junior y Santa Fe.
En las últimas horas se dio a conocer una noticia que genera nostalgia en el fútbol colombiano, pues un experimentado jugador nacido en Bucaramanga hace 36 años ha decidido retirarse del fútbol luego de una carrera con títulos en Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y otros más con clubes del extranjero.
Se trata del centrocampista Sherman Cárdenas, quien vivió su última experiencia en el fútbol vistiendo la camiseta de su amado Atlético Bucaramanga, donde militó durante 4 etapas y supo ser considerado como ídolo por la hinchada del cuadro ‘Leopardo’.
Sherman Cárdenas se retira del fútbol; levantó título de Libertadores con Nacional
El jugador que también supo vestir las camisetas de Millonarios, Santa Fe, Once Caldas y Junior, además de tener experiencia en el extranjero jugando para Liga de Quito, Vitória y Atlético Mineiro de Brasil, dio a conocer que su aventura en el fútbo, ha llegado a su fin.
“Creo que ya terminamos nuestra carrera. Gracias por todo lo que obviamente me dio. Pero sí, ya tomamos la decisión y ya terminamos nuestra carrera”, dijo el volante en una entrevista al diario La Vanguardia en su ciudad natal.
El jugador ostenta en su palmarés varios títulos, especialmente en la época donde defendió los colores de Atlético Nacional en el año 2016, donde supo disputar un total de 79 partidos y celebrar 3 títulos de liga en Colombia y también la Copa Libertadores de aquel año.
Cárdenas, un ídolo del Atlético Bucaramanga
El futbolista caracterizado por su habilidad de filtrar pases y con capacidad de llegar a gol, debutó como profesional en el Atlético Bucaramanga cuando tenía apenas 16 años, club donde estuvo en 4 etapas distintas sumando en total 226 partidos, jugador que pese a no lograr títulos con el cuadro ‘Leopardo’ es considerado un ídolo en Atlético Bucaramanga por su entrega y sacrificio en la institución.
“Estoy muy feliz de todo lo que me dio Dios. Obviamente yo creo que en el fútbol son más las tristezas que las alegrías, pero sí, muy agradecido con la vida, con Dios, por toda mi carrera, porque gracias a Dios pude pasar por grandes equipos, por grandes ciudades, por buenos momentos, por momentos no tan buenos, pero disfruté siendo jugador”, confesó Cárdenas.
Antena 2