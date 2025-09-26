Colombiano campeón de Libertadores con Nacional anunció su retiro; hay nostalgia

Sherman Cárdenas se retira del fútbol; levantó título de Libertadores con Nacional

El jugador que también supo vestir las camisetas de Millonarios, Santa Fe, Once Caldas y Junior, además de tener experiencia en el extranjero jugando para Liga de Quito, Vitória y Atlético Mineiro de Brasil, dio a conocer que su aventura en el fútbo, ha llegado a su fin.

“Creo que ya terminamos nuestra carrera. Gracias por todo lo que obviamente me dio. Pero sí, ya tomamos la decisión y ya terminamos nuestra carrera”, dijo el volante en una entrevista al diario La Vanguardia en su ciudad natal.

El jugador ostenta en su palmarés varios títulos, especialmente en la época donde defendió los colores de Atlético Nacional en el año 2016, donde supo disputar un total de 79 partidos y celebrar 3 títulos de liga en Colombia y también la Copa Libertadores de aquel año.