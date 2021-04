"Coman mucha mi...": Pimentel reaccionó tras escandaloso Águilas vs Chicó

Este domingo el fútbol colombiano fue noticia en todo el mundo por cuenta del bochornoso partido que jugaron Rionegro Águilas y Boyacá Chicó en el estadio Alberto Grisales. Todo esto porque el cuadro local saltó a la cancha con 7 jugadores y sin suplentes debido a un brote de coronavirus y lesiones.

La polémica se enfrascó contra Dimayor por no aplazar el partido y contra Boyacá Chicó por supuestamente no tener ‘fair play’ y solidarizarse con su rival en medio de la lucha por no descender. El caso es que el cuadro antioqueño fue víctima del reglamento que los mismos clubes aprobaron en épocas de pandemia y el partido se desarrolló con un 3-0 a favor de Chicó.

La reacción más esperada en ese contexto fue la del polémico Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó que suele ser activo y vehemente en redes sociales cuando se siente perjudicado por Dimayor o el arbitraje.

En esta ocasión arremetió con groserías contra las personas que cuestionaron su proceder y el del club ajedrezado en medio del problema pandémico de Águilas, aunque los antioqueños no quisieron usar jugadores sub 20.

“INCREIBLE”TU y YO estamos LOCOS LUCAS”q les PARECE el COLMO,ahora todo el mundo SOLIDARIZANDOSE con los IRRESPONSABLES y con los q NO c CUIDARON y con los q PUSIERON enGRAVE RIESGO al FUTBOL,a La DIMAYOR,a la SALUD y a LA VIDA de todos los demas?? Coman mucha mierda RESPETEN”, fueron las palabras textuales de Pimentel en Twitter (con errores de escritura incluidos).

Boyacá Chicó juega en la próxima jornada ante Jaguares. Para no descender deberá ganar y esperar que Pereira no logre sus tres puntos frente a Envigado.