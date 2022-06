Comesaña aclaró su salida de Medellín: relación con el presidente y con la hinchada

Tras no lograr la clasificación a la final, Deportivo Independiente Medellín anunció que Julio Avelino Comesaña no continuará como director técnico para el segundo semestre del 2022.

Luego de confirmarse la noticia, Comesaña reveló detalles de cómo le hicieron la notificación. Al mismo tiempo de emitieron declaraciones que señalaban unos supuestos malentendidos entre el entrenador y Daniel Ossa, presidente del equipo.

Al respecto, el estratega habló en Planeta Fútbol de Antena 2 en donde reiteró cómo recibió la noticia que no seguía al frente de Medellín.

"Me citaron después del partido en Bogotá contra La Equidad. Raúl Giraldo y el señor Daniel Ossa (Presidente). La reunión fue larga, pero lo formal duró 10 minutos. Raúl me dijo que habían decidido un cambio de entrenador y tocaba ver cómo se arreglaba la finalización del contrato de manera anticipada. No pregunté Por qué ni nada", dijo.

Ante la polémica que se desató por el cruce de palabras y versiones con el presidente del equipo, Comesaña manifestó que tuvo una charla privada con Ossa, en donde se aclaró la situación.

"Es un hombre muy joven en el fútbol. Medellín no es una institución fácil y de pronto el recorrido mío lo limita o algo. Pero nunca tuvimos enfrentamiento de ningún tipo, para nada. Tuve una charla con él"

Comesaña aseguró que le dolió salir de Medellín, ya que percibía que había dado un "paso hacia adelante".

"Me causa dolor salir del Medellín. Me parece que el equipo había dado un paso hacia adelante para el futuro. Trabajamos sobre lo que hizo Hernán Darío Gómez".

Finalmente, Julio Comesaña explicó que nunca tuvo un enfrentamiento con la hinchada y vivió lo que ha vivido en otros equipos en donde ha recibido críticas y elogios.

"Es como en cualquier lado. No son 50 o 100 personas. La mitad de Antioquia es hincha de Medellín. Hay gente que no está contenta con uno. Me pasa también en Barranquilla. No he tenido ningún problema, jamás me vinieron a apretar a mí. Cantan y dicen cosas en la cancha".