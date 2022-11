Comesaña botó fuego tras su salida de Junior: "No me sorprende nada"

Junior despidió a su segundo técnico en los últimos tres meses, pues este 17 de noviembre se hizo oficial la salida de Julio Avelino Comesaña luego de haberlo confirmado el 11 de septiembre en reemplazo de Juan Cruz Real.

Diferencias entre el uruguayo y la directiva de Junior habrían sido el detonante de sus salida, y pese a que se le solicitó dirigir los tres duelos restantes de cuadrangulares, Comesaña habría sido tajante con su respuesta negativa.

Y es que en un diálogo con El Heraldo, Julio Avelino Comesaña comentó que "el equipo tomó la decisión; yo no me voy, a mí me sacan", dando luces sobre las diferencias coexistentes entre los directivos y el estratega.

Además, reconoció que la propuesta fue dirigir el término de los cuadrangulares (pese a que Junior cuenta con posibilidades matemáticas de acceder a la final), pero el entrenador apuntó "me voy y ya, chao".

En lo que respecta a la causa principal de su salida de Junior, Comesaña confesó que no le dieron explicaciones ni las pidió, simplemente el presidente Alejandro Arteta le notificó la decisión.

¿Qué va a pasar con el preparador físico de Junior tras la salida de Comesaña?

Entre tanto, se habló sobre la llegada de Jorge Franco, el preparador físico que sugirió Comesaña, quien apuntó: "Lo hicieron venir y ya le toca devolverse". Pero en resumidas cuentas, "de Junior nunca me sorprende nada".

Cabe recordar que Junior de Barranquilla estará disputando la próxima fecha de cuadrangulares frente a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano; posteriormente visitará a Millonarios y en la última jornada se medirá como local a Deportivo Pereira.