Comesaña da baño de realidad a los hinchas de Medellín

Deportivo Independiente Medellín está muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al contar con 26 puntos en la cuarta posición.

El equipo 'poderoso' también está en disputa de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana y se prepara recibir este jueves 14 de abril a 9 de Octubre de Ecuador en compromiso de la segunda fecha.

A pesar de haber empatado en condición de visita en la primera fecha y de la ilusión que genera en la hinchada una posible clasificación a octavos de final, el director técnico Julio Comesaña dio este martes 12 de abril un baño de realidad al señalar que su prioridad es la Liga BetPlay.

"Nosotros los sudamericanos no estamos acostumbrados a priorizar. A este equipo se le están pidiendo una cantidad de cosas. Es el mismo equipo del año pasado. Solo con Felipe Pardo y Luciano Pons. La prioridad mía es la liga. Medellín no puede quedar eliminado. La Sudamericana la vamos a pelear. Llegar a las últimas instancias es bastante complicado y hay que prepararse. Este equipo no se preparó para ganar una Sudamericana. Vamos a dar todo y estamos en condiciones de dar la pelea para pasar", afirmó.

Deportivo Independiente Medellín comparte el grupo E en la Copa Conmebol Sudamericana con Guaireña de Paraguay, 9 de Octubre de Ecuador e Internacional de Porto Alegre de Brasil.