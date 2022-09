Junior de Barranquilla recibió a Millonarios por la fecha 13 de la Liga Betplay y terminó cayendo 1-0 con un gol al minuto 90+4, sumando así la primera derrota como local en la nueva era de Julio Avelino Comesaña.

Así las cosas, en entrenador uruguayo ofreció sus impresiones de lo que representó el duelo, y de entrada ofreció disculpas, pues "lamento mucho volver al Metropolitano y se dé un resultado negativo".

"Ya ha pasado otras veces, no es la primera que estamos en una situación así y debemos enfrentarla de la mejor forma. Las cuentas son las de siempre. Debemos hacer 31 puntos", apuntó de entrada el entrenador de Junior de Barranquilla, quien confía en la clasificación a cuadrangulares.

Entre tanto, Comesaña dejó saber que "desde lo físico, veo al equipo correr. No tengo mucha información de eso, pero no creo que sea el tema por el cual el equipo no obtenga resultados", por lo que sugiere que al problema va más allá.

"No todo es de los jugadores. Es un análisis tratando de ver qué pasa. En el primer tiempo tuvimos opciones claras", afirmó Comesaña, dando luces de que se han encontrado falencias pero ya se trabaja en ello.

Ahora, en lo que respecta a Millonarios, Julio Avelino Comesaña fue claro y rescató la labor hecha en ese club, ya que "son el mejor equipo del torneo. Ellos son un equipo consolidado. Hay que mirar más allá del resultado ver qué pasa".

Sobre el final de sus declaraciones, el entrenador de Junior de Barranquilla manifestó: "Si corremos mucho no podemos jugar a lo que queremos jugar", contrapunteando la estrategia utilizada por Juan Cruz Real, que era contraria a la suya.