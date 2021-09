Deportivo Independiente Medellín presentó oficialmente al uruguayo de 73 años Julio Avelino Comesaña López como su nuevo director técnico en reemplazo de Hernán Darío 'bolillo' Gómez, que dejó el cargo tras el empate sin goles con América en la fecha 8 de la Liga BetPlay.

En sus primera palabras como entrenador 'poderoso', Comesaña aseguró que aceptó la oferta teniendo en cuenta al sentimiento que tiene por el equipo, ya que fue el primero en el que tuvo la oportunidad de ser estratega, poco tiempo después de retirarse como jugador.

"Asumo porqué es un lugar que mi me agrada. La ciudad me agrada mucho. Es una oportunidad, tuve otras en estos tiempos y no decidió. Esta sí me tocó y es una oportunidad muy bonita llegar a un lugar donde yo inicié. Me dieron la oportunidad de ser entrenador cuando yo no era entrenador de nada. Acababa de dejar el fútbol activo, era un exjugador y me entregaron la responsabilidad. Me encuentro con mucha gente amiga", afirmó.

Con respecto a la actualidad de Medellín, el entrenador uruguayo manifestó que no es para asustarse y espera sumar buenos resultados sin desechar lo hecho por el 'bolillo' Gómez, pero con la idea de aportar sus planteamientos.

"En una situación en la tabla que no es para asustarse. Medellín es un equipo que tiene hábitos adquiridos y la idea no es acabar con eso, si no sobre eso construir algo más", agregó.

Julio Comesaña también dio a conocer los sentimientos que tiene hacia Deportivo Independiente Medellín y cómo vivió las finales que le ganó cuando era técnico de Junior.

"Espero estar a la altura del compromiso. Siento por el Medellín que ha sido el lugar de grandes luchas y batallas. Donde las cosas que logré consolidar, de pronto no son goles ni cosas que se ven en resultados, si no con temas institucionales. Tuve momentos en el club que me dejaron satisfecho", puntualizó.

Finalmente, Comesaña aclaró que no tiene definido su cuerpo técnico y las personas que lo acompañara.