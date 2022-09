Comesaña habló del futuro de Fernando Uribe en Junior ¿No volverá a jugar?

Junior de Barranquilla está en una etapa definitiva de la temporada al estar disputando la final de la Copa BetPlay y al tener la obligación de sumar puntos para meterse al grupo de los ocho y lograr la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Sin embargo, al interior del conjunto 'rojiblanco' hay cierta preocupación con respecto a las lesiones y al estado físico de algunos jugadores. Este jueves 29 de septiembre, el director técnico Julio Comesaña habló de la situación del atacante Fernando Uribe, a quien prácticamente descartó para el resto de la temporada.

"Yo no creo (que juegue). Me parece que se ha alejado bastante de la competencia. Está en recuperación, ha tenido varias lesiones, ha tenido una situación familiar muy difícil y que a cualquier persona le golpea. Es un momento, jugando tan seguido, que no da para enchufarse y prepararse. Pienso en lo que tengo y no en lo que no tengo", explicó Comesaña en diálogo con Habla Deportes.

En el segundo semestre de 2022, Fernando Uribe solo ha participado en tres partidos y ha marcado un gol en el triunfo 4-2 sobre Medellín del 13 de agosto. Desde dicha fecha, el atacante no suma minutos, teniendo en cuenta que sufrió una molestia física.

Adicionalmente, el delantero se ha visto diezmado debido al fallecimiento de su madre, por lo que estuvo alejado de los entrenamientos y de los encuentros oficiales.De esta manera, se esperaría que Fernando Uribe retome la actividad en la pretemporada para el primer semestre de 2023, teniendo en cuenta que aún tiene contrato con Junior de Barranquilla por un año.