Comesaña: opciones de volver al Junior y lo que piensa tras salida de Amaranto

Julio Avelino Comesaña ha dado su opinión respecto a la actualidad del Junior de Barranquilla, equipo que tomó la decisión de despedir al técnico Luis Amaranto Perea en lugar de Arturo Reyes, quien venía dirigiendo a la Selección Colombia sub-20. El uruguayo expresó su pesar por la salida del anterior entrenador de los rojiblancos, quien fue su asistente técnico durante la última experiencia como rojiblanco.

"Me dolió la salida de Amaranto del Junior porque yo lo había recomendado. Cuando estuve en Colón lo quise llevar también. Él es muy joven y es muy educado, tendrá tiempo para triunfar", dijo Comesaña, en diálogo con el Supercombo del Deporte a través de Radio Red RCN, tras lo sucedido en las últimas horas.

Cabe señalar que Julio Comesaña fue el encargado de celebrar los dos últimos títulos del Junior en la liga local. El uruguayo es un hombre cercano a la afición ‘tiburona’, luego de haber dirigido en nueve ocasiones al equipo de Barranquilla.

Al respecto, Comesaña se refirió a una nueva pasantía por el Junior tras renunciar en septiembre de 2020. De entrada, el entrenador dejó claro que no no tiene intención de dirigir a los del Atlántico. "La gente del Junior sabía que mi ciclo allá terminó, fueron unas etapas maravillosas. Yo no me he retirado del fútbol, simplemente no ha aparecido algo que me haga volver", agregó el estratega.