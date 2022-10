Comesaña se enorgullece de su Junior: "Es un equipo con determinación, enjundia y entereza"

Junior volvió a ganar como visitante, pues derrotó 1-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López y llegó a 24 unidades en la Liga Betplay, poniéndose noveno en la tabla y continuando en la lucha por clasificar a cuadrangulares.

Fue un partido en el cual el Tiburón se paró muy bien en la primera zona del campo, siendo muy pocas las posibilidades para los dueños de casa; y cuando a Sebastián Viera le tocó sacar la cara, respondió, tal como ocurrió en el penalti que cobró Dayro Moreno y pudo atajar.

Junior: Julio Comesaña habló ras la victoria contra Bucaramanga

"Este es un equipo con determinación, con enjundia, con entereza", afirmó en primer momento el entrenador de Junior, mostrando mucha satisfacción por lo que proponen sus dirigidos y considerándolo clave para hacerse un cupo entre los ocho.

Asimismo, Comesaña manifestó que su escuadra "sale a la cancha a pelear el resultado", pese a que "a veces con buen juego y por momentos no", reconociendo además una de las falencias mostradas en el pasado reciente, pues "con la pelota a veces estamos peleados, pero el equipo no baja la guardia, va al frente, quiere ir, quiere llegar".

Asimismo, el entrenador uruguayo dio parte de tranquilidad a sus jugadores y a los hinchas del Junior, pues "estoy tranquilo, llegarán los días donde podamos disfrutar más y sufrir menos", mirando de frente los próximos partidos de Liga y la final de Copa Betplay.

Por último, y en lo que respecta al flojo arbitraje del colegiado Jhon Ospina, Comesaña fue claro y le hizo el quite al tema, pues "no voy a hablar del arbitraje, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, pero no quiero meterme más en esos líos".