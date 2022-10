Comesaña sentencia a Nelson Deossa en Junior: "No sé de qué juega"

Junior de Barranquilla está al borde de la eliminación en la Liga BetPlay al contar con 25 puntos que lo ubican en el puesto 11 y con la obligación de ganar los dos partidos que le restan en el campeonato y además esperar otros resultados para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

En la fecha 18, el equipo 'rojiblanco' perdió 0-2 en su visita a Envigado, en un duelo en el que al plantel de jugadores se le vio impreciso y con poca claridad al momento de generar juego ofensivo.

Ante el bajo rendimiento de algunos jugadores, la afición de Junior volvió a referirse a la posibilidad de utilizar a Nelson Deossa, quien no ha sido tenido en cuenta por el director técnico Julio Comesaña, que ha manifestado en repetidas ocasiones que acudirá a los futbolistas con experiencia para intentar lograr la clasificación.

En las últimas horas, Comesaña volvió a sentenciar al joven jugador de 22 años al asegurar que no tiene claro la posición en la que se desempeña.

"No sé (en qué posición juega), él ha jugado de volante de primera línea, de número ‘10’… Para mí, él no sabe cuál es su posición, la función. Él es un jugador que tiene una condición natural para desequilibrar en el uno contra uno. No me guío por aquel gol que hizo, un golazo de esos de campeonato mundial, porque no sé cuantas veces lo puede repetir. Tiene un buen remate, sabe jugar, tiene una buena condición técnica que es una herramienta importante para desequilibrar en el uno contra uno, pero cuándo la usa, ahí está el problema. No puede siempre que agarra la pelota salir hacia adelante y correr con ella. Él debe recibir información", afirmó Comesaña en diálogo con El Heraldo.

El estratega también aclaró que en la actual situación en la que está Junior no tiene tiempo para entrenar al futbolista y determinarle una función específica.

"Me alegra que va a la Selección Colombia (al microciclo), es un chico joven, tiene 22 años y están mirando hacia el futuro que puede haber ahí. Si supiera de qué juega y con argumentos, no porque alguien me dijo que juega de tal cosa, lo pusiera de extremo por izquierda para que fuese hacia adentro, pero no tengo tiempo de detenerme en entrenar a Deossa o a otro tenga que entrenar en el equipo. Ahora solo tengo un entrenamiento de 30 minutos para un partido que es la vida de nosotros".