Comesaña tras la derrota de Medellín: "No puedo hablar de fútbol sin hablar del arbitraje"

Deportivo Independiente Medellín perdió este sábado 12 de febrero 0-2 con La Equidad en condición de visita en el estadio Metropolitano de Techo en partido de la sexta jornada en la Liga BetPlay Dimayor.

Al término del encuentro, Julio Avelino Comesaña, director técnico del equipo antioqueño, se retiró de la rueda de prensa al señalar que no estaba en condiciones de hablar de lo que pasó en el compromiso, sin vincular la actuación del equipo arbitral.

Lea también: La Equidad derrotó a Medellín con "gol de camerino"

"Sería bonito después de un partido de fútbol, hablar de fútbol. No puedo hablar de fútbol sin hablar del arbitraje y de lo que pasó en la cancha. En el primer y en el segundo tiempo, entonces tampoco quiero, por que no estoy en condiciones de hablar en detalle de estas cosas, porqué no quiero ni ofender ni agredir a nadie ni quitarle el mérito al adversario de haber ganado. no estoy en condiciones de hablar de fútbol sin hablar del arbitraje".

Le puede interesar: Millonarios se despidió con victoria y golazo de la Copa Libertadores sub 20

De esta manera, Comesaña dio a entender su malestar por la actuación del árbitro Carlos Mario Herrera y sus asistentes.

Adicionalmente a la determinación tomada por el entrenador, Édgar Felipe Pardo, jugador que designó el equipo para estar en la rueda de prensa, tomó la misma decisión en apoyo al estratega.