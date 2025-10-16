Comisión Arbitral tomó decisión con Nicolás Gallo tras sanción a Morelos

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano sorprendió en las últimas horas al anunciar la sanción de dos semanas y multa de ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000) al delantero Alfredo Morelos por simular una infracción en el partido entre Atlético Nacional contra Boyacá Chicó por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Durante el compromiso, el atacante del conjunto 'verdolaga' simuló una falta dentro del área, que en un primer momento no fue sancionada por el árbitro central Jairo Mayorga.

Sin embargo, el VAR, liderado por Nicolás Gallo, revisó la acción y tomó la decisión de recomendar a Mayorga que considerará un posible penal, el cual fue decretado.