Nicolás Gallo, árbitro colombiano
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 11:54

Comisión Arbitral tomó decisión con Nicolás Gallo tras sanción a Morelos

Gallo fue el juez encargado del VAR en el partido entre Boyacá Chicó contra Nacional.

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano sorprendió en las últimas horas al anunciar la sanción de dos semanas y multa de ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000) al delantero Alfredo Morelos por simular una infracción en el partido entre Atlético Nacional contra Boyacá Chicó por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Durante el compromiso, el atacante del conjunto 'verdolaga' simuló una falta dentro del área, que en un primer momento no fue sancionada por el árbitro central Jairo Mayorga.

Sin embargo, el VAR, liderado por Nicolás Gallo, revisó la acción y tomó la decisión de recomendar a Mayorga que considerará un posible penal, el cual fue decretado.

Comisión Arbitral tomó decisión con Nicolás Gallo

Teniendo en cuenta el error en la determinación, la Comisión Arbitral tomó la decisión de no designar a Jairo Mayorga y a Nicolás Gallo para los partidos que se disputarán en la fecha 16 de la Liga BetPlay.

A pesar de que no se dio a conocer ningún comunicado oficial, se presumen que los jueces fueron castigados por el error cometido en el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional.

Árbitros y VAR para la fecha 16 de la Liga BetPlay

Independiente Medellín Vs Fortaleza 
Árbitro central: Ferney Trujillo
VAR: Luis Trujillo

Unión Magdalena Vs Envigado 
Árbitro central: Diego Ulloa
VAR: Ricardo García 

Boyacá Chicó Vs Santa Fe
Árbitro central: Héctor Rivera
VAR: Leonard Mosquera

Deportivo Pasto Vs Atlético Nacional
Árbitro central: Wilmar Montaño
VAR: Lisandro Castillo

Águilas Doradas Vs Alianza FC
Árbitro central: Carlos Betancur
VAR: Heider Castro

Junior Vs Pereira 
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: Ricardo García

Deportivo Cali Vs América 
Árbitro central: Jhon Ospina
VAR: Luis Picón

Llaneros Vs Once Caldas 
Árbitro central: José Ortiz
VAR: Esnaider Pontón

La Equidad Vs Tolima
Árbitro central: Luis Matorel
VAR: Never Manjárrez

Millonarios Vs Bucaramanga
Árbitro central: Luis Delgado
VAR: Carlos Ortega

