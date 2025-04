¿Cómo le ha ido a América jugando sin Quintero en la Liga BetPlay?

En el marco de la fecha 14 de la Liga BetPlay se disputará un nuevo clásico entre América de Cali y Millonarios, el cual se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y podrá llegar a definir al líder parcial del torneo de apertura, luego de que Junior de Barranquilla les dejara el camino libre tras empatar ante Deportes Tolima.

Sin embargo, ambas escuadras llegan con bajas bastante sensibles que pueden llegar a afectar el desarrollo del respectivo enfrentamiento. Por el lado de Millonarios, González no podrá contar con Radamel Falcao, Leonardo Castro y Mackalister Silva. Mientras que el elenco del 'Polilla' Da Silva se quedará sin una de sus mayores figuras, Juan Fernando Quintero, quien sufrió una sanción de dos fechas por la tarjeta roja que recibió contra Envigado.

Le puede interesar: Millonarios tiene desventaja vs América: el dato que complica a David González

América no ha ganado sin Quintero en el campo de juego

Llega el enfrentamiento entre América de Cali y Millonarios por la fecha 14 de la Liga BetPlay y junto con ello se espera que se pueda decretar un nuevo líder de la competencia, ya sea por el lado de la escuadra caleña como la bogotana. Aunque todo apuntaría a que sería el equipo que dirige el estratega antioqueño, David González, a que sería el favorito a quedarse con la victoria.

La escuadra 'embajadora' se posiciona como candidata a llevarse los tres puntos en condición de visitante, no necesariamente por el historial de enfrentamientos que hay entre ambos equipos, sino por un dato que no favorece a la 'mechita' y es el de no poder contar con Juan Fernando Quintero dentro del campo de juego.

El mediocampista antioqueño se ha convertido en una pieza fundamental en el cuadro caleño desde que arribó y, aunque no pudo disputar los tres primeros partidos de la Liga BetPlay, desde que debutó frente a Santa Fe y ha estado dentro del campo de juego, América no sabe lo que es perder. Recientemente cayó frente a Once Caldas en la fecha 12, pero justo en este enfrentamiento 'Kingtero' estaba concentrado con la Selección Colombia.

En otras noticias: ¿Quién es el verdadero favorito del fútbol Colombiano 2025?