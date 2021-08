¿Cómo mejorar la situación de Santa Fe? Harold Rivera respondió

Independiente Santa Fe no levanta cabeza y sufrió su tercera derrota consecutiva en la Liga Betplay del segundo semestre al caer 0-1 ante Atlético Nacional en el estadio El Campín.

Al término de la tercera fecha del campeonato, el conjunto 'cardenal' es último con cero puntos con cuatro goles a favor y siete en contra.

Harold Rivera, director técnico de Santa Fe, se refirió en rueda de prensa a cómo mejorar la situación del equipo con objetivo de remontar posiciones en el certamen.

"Teniendo mucha resiliencia, lo hemos hecho en varios momentos que nos ha tocado y una de las formas es ser consciente de lo que está pasando y toca seguir trabajando para buscarle la vuelta a todo esto. Son momentos que pasan y que somos nosotros mismos los que en la cancha y en los entrenamientos tenemos que buscar la forma de cómo darle vuelta", dijo.

Seguidamente, Rivera aseguró que el equipo ha tratado de demostrar en la cancha la idea de juego, pero los resultados no han revalidado el trabajo.

"Pasan muchas cosas por la cabeza, son situaciones. Cuando estamos ganando no somos los mejores y ahora no somos los más malos. Pero el fútbol es de resultados, no los estamos consiguiendo. Llevamos algunos partidos en los que no nos salen los resultados, porqué en los futbolísticos intentamos hacer las cosas de la mejor manera", indicó.

Con respecto al desarrollo del partido, el estratega explicó que en el principio intentó que Santa Fe fuera conservador, pero en una jugada se desequilibró el encuentro.

"Intentamos ser un poco más conservadores, pero en una jugada nos desequilibran el partido. Son situaciones. respeto mucho el comentario de la gente, creo que me quedo con lo bueno que se ha hecho y ante estas situaciones, lo que hay que hacer es reflexionar y mirar para adelante, veremos en que depara todo esto y seguir trabajando para encontrar cómo se le puede dar un revulsivo a Independiente Santa Fe".