Dayro Moreno sigue siendo uno de los jugadores más determinantes de la Liga Betplay, pues sus goles han sido más que fundamentales para que Once Caldas siga sumando puntos en el torneo local y en Copa Sudamericana.

Además, el jugador consiguió sacarle ventaja a Radamel Falcao como el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano, un logro más que importante en su carrera.

En los últimos días, el mismo Dayro dio a conocer su fórmula para seguir vigente y ahora, Wason Rentería, excompañero del delantero en Millonarios durante el 2013 confirmó dicha estrategia del jugador.

"Él no estaba haciendo gol porque no estaba tomando. Yo agarré a todos estos manes, a Mayer (Candelo) y todos los demás. Les dije: ‘el borracho está así porque no está bebiendo, tenemos que dejarlo que tome‘. Allá en Manizales era así, y yo como he estado con él en Selección Sub-20, en mayores, siempre he estado con él, pegado", mencionó Wason en un live en su cuenta de TikTok.

"Lo tenían vigilado, que no podía tomar. Se le metían a la casa para ver si sí estaba allá, mantenían pendientes de él y sus movimientos, y ese men nada que lo metía. Todo el mundo decía: ‘oiga, al borracho se le olvidó jugar, se le olvidó hacer gol’. Cuando yo les dije que ese man estaba así porque no estaba tomando", aclaró.

Además, al final de su paso por Millonarios, Dayro terminó siendo una de las piezas fundamentales del equipo gracias a sus goles y asociación, lo que comprobaría el motivo que hoy por hoy lo tiene como el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano.

"Oiga, inició a tomar Dayro y llórelo. Empezó a hacer gol de todos lados, miren la entrevista... la vitamina de él es el guarito. Necesitaba hidratarse. Si él no toma, no la mete. ¿Qué dijo en la entrevista pasada? Que la vitamina de él es el guarito", dio a conocer Wason.