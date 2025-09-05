Con sorpresas, Santa Fe anunció su convocatoria ante Millonarios

Millonarios e Independiente Santa Fe volverán a verse las caras este sábado 6 de septiembre en el estadio El Campín, en el marco de la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II. El balón rodará a las 8:30 de la noche en un clásico que promete más tensión que brillo, pues ambos equipos llegan necesitados de resultados y con la presión de su hinchada.

En lo deportivo, Santa Fe aparece con una ligera ventaja: el equipo dirigido por Jorge Bava suma doce puntos en nueve partidos y se mantiene en la mitad de la tabla, con el objetivo de acercarse al grupo de los ocho. Millonarios atraviesa un panorama más complejo, con apenas siete unidades en ocho juegos y un rendimiento irregular que lo mantiene en la parte baja.

Será entonces un duelo de necesidades. Santa Fe llega con la ilusión de ratificar lo hecho en jornadas anteriores, mientras que Millonarios está obligado a reaccionar ante su gente, donde el ambiente no ha sido el mejor por la falta de victorias y la presión sobre el cuerpo técnico.

Jorge Bava, atendiendo la importancia del partido, dispuso de lo mejor de su nómina y este viernes presentó al grupo de convocados para el clásico ante Millonarios, donde seguramente saldrá a sumar los tres puntos.