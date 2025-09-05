Actualizado:
Con sorpresas, Santa Fe anunció su convocatoria ante Millonarios
El Rojo oficiará como visitante este sábado en el clásico capitalino de la fecha 10.
Millonarios e Independiente Santa Fe volverán a verse las caras este sábado 6 de septiembre en el estadio El Campín, en el marco de la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II. El balón rodará a las 8:30 de la noche en un clásico que promete más tensión que brillo, pues ambos equipos llegan necesitados de resultados y con la presión de su hinchada.
En lo deportivo, Santa Fe aparece con una ligera ventaja: el equipo dirigido por Jorge Bava suma doce puntos en nueve partidos y se mantiene en la mitad de la tabla, con el objetivo de acercarse al grupo de los ocho. Millonarios atraviesa un panorama más complejo, con apenas siete unidades en ocho juegos y un rendimiento irregular que lo mantiene en la parte baja.
Será entonces un duelo de necesidades. Santa Fe llega con la ilusión de ratificar lo hecho en jornadas anteriores, mientras que Millonarios está obligado a reaccionar ante su gente, donde el ambiente no ha sido el mejor por la falta de victorias y la presión sobre el cuerpo técnico.
Jorge Bava, atendiendo la importancia del partido, dispuso de lo mejor de su nómina y este viernes presentó al grupo de convocados para el clásico ante Millonarios, donde seguramente saldrá a sumar los tres puntos.
Convocatoria de Santa Fe para el clásico contra Millonarios
Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla.
Defensas: Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Emmanuel Olivera, Christian Mafla, Jhon Meléndez y Santiago Tamayo.
Volantes: Daniel Torres, Ewil Murillo, Omar Fernández, Yairo Moreno, Santiago Mora, Yílmar Velásquez y Marcelo Meli.
Delanteros: Santiago Mosquera, Edwar López, Ángelo Rodríguez, Martín Cuesta Palacios y Hugo Rodallega.
Más allá de lo deportivo, este clásico tendrá un contexto especial. Es el primero que disputan ambos equipos tras los incidentes ocurridos el pasado 6 de agosto en el Movistar Arena, donde hinchas de Millonarios y Santa Fe protagonizaron disturbios previos a un concierto que finalmente fue cancelado. A raíz de ese episodio, el clásico adelantado de la fecha 17 fue aplazado por falta de garantías..
Sin embargo, para este sábado la Comisión Local de Fútbol de Bogotá no puso objeciones y confirmó la presencia de ambas hinchadas en el estadio El Campín. Los seguidores de Santa Fe podrán ubicarse en la tribuna lateral sur, como ha sido tradición en los últimos clásicos jugados con público visitante.
La boletería para los hinchas cardenales se puede adquirir por medio de La Guardia Albi-Roja Sur, barra popular de Independiente Santa Fe.
Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por el DT Jorge Bava 🦁 para la Fecha 10.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/o4u90huDOu— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 6, 2025
