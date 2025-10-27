Confirmado el equipo de Neiser Villarreal para 2026: ¿Qué gana Millos?

Hace una semana terminó el Mundial de la categoría Sub-20 que se disputó en Chile. Colombia emuló lo hecho en el 2003 para poder meterse en la historia con un tercer puesto. Neiser Villarreal fue el goleador del combinado nacional con cinco goles.

Vea también: Un técnico extranjero toma fuerza para dirigir a Santa Fe

Antes de la Copa del Mundo, Neiser Villarreal quedó en evidencia por una polémica grande al hacer un en vivo de Instagram con la camisa del América de Cali. Puso la cara afirmando que Kener González, Joel Romero y José Cavadía le habían regalado la camisa. Sin embargo, Millonarios tomó la decisión de relegarlo a la Sub-20.

Una vez terminó la cita orbital, Carlos Sarabia se presentó a los entrenamientos de Millonarios, mientras que Neiser no se sumó. Le abrieron proceso administrativo y todo parece indicar que el jugador no seguirá en la institución bogotana a partir de diciembre de 2025.

Bajo ese panorama, el futuro de Neiser Villarreal ya está más que confirmado y cambiará de club a partir de diciembre. Se sumará a un elenco extranjero para encarar el 2026 con la posibilidad de jugar en otro equipo de mayor envergadura.

CRUZEIRO TIENE UN PREACUERDO CON NEISER VILLARREAL

En septiembre, llegó una noticia bomba con el futuro de Neiser, especialmente porque cuando debutó en Millonarios sonó para Atlético de Madrid. Un bombazo que tenía que ver con Cruzeiro como su nuevo equipo, dado que el jugador y el club firmaron un precontrato para que se sume al club brasileño.

De esa manera, el delantero goleador del Sudamericano Sub-20 y del Mundial Sub-20 tendrá su primera experiencia en el exterior con un club que puede ser un puente para llegar a cumplir el sueño de jugar en Europa. De hecho, tras la cita orbital, aparecieron rumores de que el Barcelona lo estaba siguiendo de cerca para en un futuro contratarlo.

Le puede interesar: James no renovaría en León y tendría futuro decidido: destapan razón

Cruzeiro le dio la mano en una temporada demasiado complicada para Neiser que apenas se está formando como futbolista. Los brasileños aprovecharon que saldrá libre de Millonarios para contratarlo de manera gratuita.

¿MILLONARIOS NO GANARÍA NADA POR LA SALIDA DE NEISER VILLARREAL A CRUZEIRO?

Aunque esta salida de Neiser llega en un momento en el que se sabe que no seguirá en los planes del club y después de no presentarse en la institución como lo hizo su compañero Carlos Sarabia, puede ser provechoso para Cruzeiro y para el jugador, pero no así para Millonarios.

Lea también: CAV hizo denuncia y expuso a siete árbitros de la Liga Betplay

Y es que, si bien no iban a seguir contando con él, el hecho de que salga a Cruzeiro como agente libre significaría que el elenco brasileño no tendría que pagar ni una suma de dinero para ficharlo. Pese a esto, Millonarios sí se haría con una cifra cercana a los 190 mil dólares por derechos de formación.