Confirmado el nuevo técnico de Deportivo Pasto

Deportivo Pasto tendría acordada la llegada del técnico español Jonathan Risueño como nuevo director técnico del equipo nariñense. La información fue revelada por el periodista Germán Andrés Paz a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde aseguró que los jugadores ya fueron notificados de la decisión.

Puede leer: Confirman la decisión que tomó Millonarios con Santiago Giordana

En su publicación, Paz explicó que los futbolistas solicitaron una reunión con los directivos del club, pero el representante legal Óscar Casabón no estuvo presente. En su lugar, Roberto Castro, miembro de los nuevos inversores, fue quien comunicó oficialmente la designación del nuevo entrenador.

El periodista también indicó que a los jugadores se les informó sobre los compromisos de pago pendientes, y que las deudas serán saldadas en el transcurso de esta y la próxima semana, según lo prometido por la dirigencia.

Con esta confirmación, Risueño reemplazará a René Rosero, quien había asumido el cargo de manera interina tras la salida de Camilo Ayala, técnico encargado durante la última etapa del torneo.