Confirmado el nuevo técnico de Deportivo Pasto
El cuadro nariñense le apunta a tener un 2026 con protagonismo en el fútbol colombiano.
Deportivo Pasto tendría acordada la llegada del técnico español Jonathan Risueño como nuevo director técnico del equipo nariñense. La información fue revelada por el periodista Germán Andrés Paz a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde aseguró que los jugadores ya fueron notificados de la decisión.
En su publicación, Paz explicó que los futbolistas solicitaron una reunión con los directivos del club, pero el representante legal Óscar Casabón no estuvo presente. En su lugar, Roberto Castro, miembro de los nuevos inversores, fue quien comunicó oficialmente la designación del nuevo entrenador.
El periodista también indicó que a los jugadores se les informó sobre los compromisos de pago pendientes, y que las deudas serán saldadas en el transcurso de esta y la próxima semana, según lo prometido por la dirigencia.
Con esta confirmación, Risueño reemplazará a René Rosero, quien había asumido el cargo de manera interina tras la salida de Camilo Ayala, técnico encargado durante la última etapa del torneo.
El objetivo inmediato del estratega español será reconstruir el proyecto deportivo del Pasto, un club que ha atravesado dificultades económicas y deportivas en los últimos meses. La prioridad será alejarse de la zona del descenso en la temporada 2026.
A mediano plazo, la meta de Risueño y su cuerpo técnico será devolverle protagonismo al equipo en la Liga Betplay y pelear por un cupo a los cuadrangulares semifinales, algo que el Pasto no logra desde hace varios torneos.
¿Quién es Jonathan Risueño, el nuevo técnico de Deportivo Pasto?
Jonathan Risueño, de 43 años, cuenta con experiencia en el fútbol colombiano. Ha dirigido a Bogotá FC, Patriotas Boyacá y recientemente a Águilas Doradas, donde destacó por su estilo táctico ofensivo y su apuesta por jugadores jóvenes.
Con su llegada, los hinchas esperan que Deportivo Pasto encuentre estabilidad institucional y deportiva, después de un semestre marcado por la incertidumbre en los pagos y los constantes cambios de entrenador.
