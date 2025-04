Confirmado el primer fichaje de Santa Fe para el segundo semestre

Uno de los equipos que ha dejado serias dudas en Colombia durante este primer semestre de 2025 es Independiente Santa Fe, pues el Rojo quedó eliminado apenas en la segunda fase previa de Copa Libertadores frente a Deportes Iquique, cambió de DT, y de la mano de Jorge Bava parece jugar peor.

Ahora, se confirmó la renuncia del portero argentino Andrés Mehring, quien sorpresivamente se marchó de Santa Fe con el fin de resolver algunos inconvenientes personales, pese a que apenas había llegado al club hace tres meses. Su salida da luces sobre el próximo fichaje que se realizará.

El primer fichaje de Santa Fe para la Liga Betplay 2025-2

Probablemente Santa Fe confirme la llegada de un arquero para el segundo semestre de 2025, pues la intención de tener a un extranjero que le compitiera a Andrés Mosquera Marmolejo, ahora el portero que lucha por un puesto con el '1' es el canterano Jhoyler Andrades Romaña.

Y no se trata de que Andrades Romaña no esté a a altura, sino que es visto como muy joven para asumir el reto de ser segundo arquero y aún no ha debutado, por ende, un arquero con experiencia sería el primer fichaje de Independiente Santa Fe para el 2025-2.

Aun no hay nombres sobre la mesa, y es importante recordar que Santa Fe no acostumbra a hacer refuerzos 'estelares' y mucho menos para un segundo arquero, lo cierto es que se trataría de un colombiano -no se repetiría el error de desperdiciar una plaza de extranjero en esta posición- y con experiencia en primera división.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe tiene un portero a préstamo, pues Juan Daniel Espitia se viene desempeñando en Patriotas Boyacá desde este semestre, y no se descarta que se interrumpa la cesión para que vuelva al equipo; claro está que la hinchada esperaría a alguien con más 'pergaminos'.