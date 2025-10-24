Confirmado el quinto eliminado de la Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay II-2025 avanza hacia su recta final y la lucha por clasificar a los cuadrangulares empieza a dejar a varios equipos en el camino. Se juega la fecha 17 de la fase regular, y ya se confirmó a un nuevo equipo que quedó fuera de la posibilidad de clasificar.

Este viernes 24 de octubre, Deportivo Pereira se convirtió en el nuevo eliminado de la Liga Betplay tras caer goleado en condición de local frente a Águilas Doradas, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Con esta derrota, el conjunto Matecaña se quedó con 18 puntos y, en el mejor de los casos, solo podría llegar a 27, cifra insuficiente para meterse entre los ocho mejores.

El encuentro fue atípico desde su planteamiento, pues Pereira saltó al campo con un equipo sub 20, luego de que la plantilla profesional se negara a presentarse. Los futbolistas argumentaron que el club les adeuda hasta ocho meses de salario, una situación crítica que llevó a la institución a vivir una de sus jornadas más tensas en los últimos años.