Confirmado el quinto eliminado de la Liga Betplay 2025-II
Es posible que en el transcurso de la fecha 17 se confirmen más eliminaciones del certamen local.
La Liga Betplay II-2025 avanza hacia su recta final y la lucha por clasificar a los cuadrangulares empieza a dejar a varios equipos en el camino. Se juega la fecha 17 de la fase regular, y ya se confirmó a un nuevo equipo que quedó fuera de la posibilidad de clasificar.
Este viernes 24 de octubre, Deportivo Pereira se convirtió en el nuevo eliminado de la Liga Betplay tras caer goleado en condición de local frente a Águilas Doradas, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.
Con esta derrota, el conjunto Matecaña se quedó con 18 puntos y, en el mejor de los casos, solo podría llegar a 27, cifra insuficiente para meterse entre los ocho mejores.
El encuentro fue atípico desde su planteamiento, pues Pereira saltó al campo con un equipo sub 20, luego de que la plantilla profesional se negara a presentarse. Los futbolistas argumentaron que el club les adeuda hasta ocho meses de salario, una situación crítica que llevó a la institución a vivir una de sus jornadas más tensas en los últimos años.
La goleada sufrida ante el conjunto dorado no solo selló la eliminación del torneo, sino que profundizó la crisis institucional que atraviesa el club risaraldense. Las imágenes del encuentro mostraron a un grupo juvenil entregado y con actitud, pero evidentemente superado por la experiencia del rival.
De acuerdo con versiones cercanas a la Dimayor, Deportivo Pereira podría perder su reconocimiento deportivo en los próximos días si no logra solucionar los problemas económicos y contractuales con su plantilla. Sería un golpe durísimo para una institución que en 2022 fue campeona del fútbol colombiano y que hoy se ve al borde del colapso administrativo.
Los cinco equipos eliminados de Liga Betplay 2025-II
Con esta eliminación, ya son cinco los equipos fuera de competencia: La Equidad, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Envigado FC y ahora Deportivo Pereira, todos sin posibilidades matemáticas de acceder a los cuadrangulares semifinales.
Fuente
Antena 2