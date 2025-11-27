Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 09:50
Confirmado el segundo fichaje de Millonarios: Solo falta la firma
Millonarios sigue buscando montar un equipo mucho más competitivo que el de la temporada anterior.
Definitivamente el 2025 dejó un vacío muy fuerte en el equipo azul, un primer semestre doloroso por la manera en la que no se clasificó a la final y un segundo semestre para el olvido, una plantilla que no se supo reforzar para suplir las pérdidas de mitad de año y que le dejó claro a los dirigente que si se quiere volver a pelear por todo en Colombia es necesario meterse la mano al bolsillo y darle un salto de calidad al equipo.
Segundo fichaje listo
La rápida llegada de Carlos Darwin Quintero ilusionó a la hinchada embajadora con tener un final de año lleno de movimientos, sin embargo, la situación se había enfriado un poco por problemas en la negociación por el segundo jugador. Pero finalmente los hinchas embajadores tendrán otra razón para celebrar ya que uno de los jugadores más pedidos tanto por la afición como por los cuerpos técnicos de los últimos años está listo para ser nuevo jugador de Millonarios.
Después de una negociación con muchas trabas pero en la que siempre se buscó lo mejor tanto para ambos clubes como para el jugador, todo parece indicar que Mateo García será nuevo jugador de Millonarios, la segunda oferta de Millonarios parece haber alcanzado las expectativas que buscaba el Once Caldas y ahora ya es tema del jugador negociar su contrato, cosa que el Once ya le permitió empezar a hacer.
Dos grandes fichajes, faltan 5....
Por ahora, solo un par de semanas después de haber terminado el semestre para el equipo azul el mercado de fichajes ha estado movido, con salidas y dos llegadas muy importantes se puede decir que si se está planificando el otro semestre.
Tanto Carlos Darwin como Mateo García son dos fichajes más que emocionantes, el primero con mucha experiencia pero que pese a la edad sigue siendo diferencial y puede aportar mucho en el equipo y el segundo, un viejo deseo del club traerlo y del jugador por venir, por fin se termina dando, un guerrero en la mitad de la cancha que viene de hacer una gran temporada en el Once.
Fuente
Antena 2