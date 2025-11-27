Confirmado el segundo fichaje de Millonarios: Solo falta la firma

Segundo fichaje listo

La rápida llegada de Carlos Darwin Quintero ilusionó a la hinchada embajadora con tener un final de año lleno de movimientos, sin embargo, la situación se había enfriado un poco por problemas en la negociación por el segundo jugador. Pero finalmente los hinchas embajadores tendrán otra razón para celebrar ya que uno de los jugadores más pedidos tanto por la afición como por los cuerpos técnicos de los últimos años está listo para ser nuevo jugador de Millonarios.

Después de una negociación con muchas trabas pero en la que siempre se buscó lo mejor tanto para ambos clubes como para el jugador, todo parece indicar que Mateo García será nuevo jugador de Millonarios, la segunda oferta de Millonarios parece haber alcanzado las expectativas que buscaba el Once Caldas y ahora ya es tema del jugador negociar su contrato, cosa que el Once ya le permitió empezar a hacer.