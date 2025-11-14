Actualizado:
Confirmado el técnico que dirigirá a Santa Fe en cuadrangulares
El León integra el grupo B junto a Tolima, Bucaramanga y Fortaleza.
Independiente Santa Fe clasificó el pasado jueves 13 de noviembre a los cuadrangulares semifinales luego de derrotar 1-0 a Alianza FC en El Campín por la última fecha de la fase regular de Liga Betplay. Posterior a ello se conoció el grupo que integra.
Pues bien, el sorteo arrojó que el León estará en el grupo B junto a Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga y Fortaleza CEIF. Ahora, Santa Fe se enfoca en su debut y en ultimar detalles para el anuncio de su nuevo director técnico.
¿Quién será el técnico de Santa Fe en cuadrangulares?
Eso sí, está confirmado que el director técnico de Santa Fe durante los cuadrangulares será Francisco López, quien asumió como interino luego de la partida de Jorge Bava a Cerro Porteño.
Inicialmente, López es el director deportivo de Santa Fe, pero aparece como la primera opción cuando se trata de designar un DT encargado, tal como ocurrió en el primer semestre cuando se marchó Pablo Peirano.
Estadísticas de Pacho López en Santa Fe (2025-II)
Por Liga Betplay 2025-II, Francisco López dirigió ocho partidos, donde dejó un saldo de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Ahora, si se tiene en cuenta un partido de Copa Betplay, este terminó en caída 0-3 frente a Medellín.
Inicialmente, López es merecedor de dirigir al equipo en cuadrangulares, lo cierto es que mientras trabaja con el equipo principal, es posible que se dé la oficialización del nuevo director técnico.
Todo apunta a que Pablo Repetto será el nuevo técnico en propiedad de Independiente Santa Fe, y este sería anunciado en los próximos días. Su debut será en 2026 pero es posible que llegue a analizar la plantilla y a dar aportes tácticos en cuadrangulares.
Próximos partidos de Santa Fe
En la primera fecha de cuadrangulares, Santa Fe visitará a Bucaramanga el miércoles 19 de noviembre a las 6:30 p. m.; la segunda jornada será contra Fortaleza en condición de local el sábado 22 a partir de las 5:00 de la tarde.
