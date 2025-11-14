Confirmado el técnico que dirigirá a Santa Fe en cuadrangulares

Independiente Santa Fe clasificó el pasado jueves 13 de noviembre a los cuadrangulares semifinales luego de derrotar 1-0 a Alianza FC en El Campín por la última fecha de la fase regular de Liga Betplay. Posterior a ello se conoció el grupo que integra.

Puede leer: Un defensa, campeón con Santa Fe, fue ofrecido a Millonarios para 2026

Pues bien, el sorteo arrojó que el León estará en el grupo B junto a Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga y Fortaleza CEIF. Ahora, Santa Fe se enfoca en su debut y en ultimar detalles para el anuncio de su nuevo director técnico.

¿Quién será el técnico de Santa Fe en cuadrangulares?

Eso sí, está confirmado que el director técnico de Santa Fe durante los cuadrangulares será Francisco López, quien asumió como interino luego de la partida de Jorge Bava a Cerro Porteño.

Inicialmente, López es el director deportivo de Santa Fe, pero aparece como la primera opción cuando se trata de designar un DT encargado, tal como ocurrió en el primer semestre cuando se marchó Pablo Peirano.