Confirmado: Harold Santiago Mosquera definió su futuro inmediato

El futbolista del momento en Colombia es Harold Santiago Mosquera, quien posiblemente está viviendo su mejor momento deportivo, y lo hace en un Independiente Santa Fe que le devolvió la confianza luego de un 'bache' en su carrera.

Puede leer: Cuadrangulares Liga Betplay 2025-II: ¿Cuáles equipos tienen 'ventaja deportiva'?

Tanto así que al delantero de 30 años le 'llueven' pretendientes, y lo más probable es que se marche del León. Se ha especulado que podría ir a América, Millonarios o Independiente Medellín, sin contar que clubes de México y Brasil también pujan por sus servicios.

¿Dónde jugará Harold Santiago Mosquera?

Aun así, el delantero ya definió su futuro inmediato, y este lo liga a Independiente Santa Fe, pues Harold Santiago Mosquera tiene contrato con el León hasta diciembre y lo respetará, más ahora que el equipo se clasificó a los cuadrangulares semifinales.

En consecuencia, a Harold Santiago le quedan al menos seis partidos con la camiseta del León, y ya dejó claro que su intención es aportar para el título de este segundo semestre, tal como se hizo en el primero.