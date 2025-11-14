Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 14:52
Confirmado: Harold Santiago Mosquera definió su futuro inmediato
El atacante vallecaucano es uno de los mejores futbolistas de la Liga Betplay 2025-II.
El futbolista del momento en Colombia es Harold Santiago Mosquera, quien posiblemente está viviendo su mejor momento deportivo, y lo hace en un Independiente Santa Fe que le devolvió la confianza luego de un 'bache' en su carrera.
Tanto así que al delantero de 30 años le 'llueven' pretendientes, y lo más probable es que se marche del León. Se ha especulado que podría ir a América, Millonarios o Independiente Medellín, sin contar que clubes de México y Brasil también pujan por sus servicios.
¿Dónde jugará Harold Santiago Mosquera?
Aun así, el delantero ya definió su futuro inmediato, y este lo liga a Independiente Santa Fe, pues Harold Santiago Mosquera tiene contrato con el León hasta diciembre y lo respetará, más ahora que el equipo se clasificó a los cuadrangulares semifinales.
En consecuencia, a Harold Santiago le quedan al menos seis partidos con la camiseta del León, y ya dejó claro que su intención es aportar para el título de este segundo semestre, tal como se hizo en el primero.
Cabe recordar que Mosquera llegó a Santa Fe en julio de 2024 procedente del OFI de Grecia, donde apenas participó en seis goles (tres anotaciones y tres asistencias) en 39 partidos disputados.
En el León, el atacante bonaverense tocó su techo deportivo, pues nunca antes había sido tan influyente en un equipo, pese a que tuvo buenas presentaciones en Millonarios y Dallas, sobre todo.
Ahora, Mosquera seguirá trabajando bajo las órdenes del entrenador (E) Francisco López en Independiente Santa Fe hasta el final de la participación de este equipo en la Liga Betplay 2025-II. Posteriormente, será presentado en otro club.
