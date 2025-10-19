Confirmados dos nuevos clasificados a cuadrangulares de Liga Betplay

La fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II sigue su curso y ya empieza a definir a los primeros clasificados a los cuadrangulares semifinales. Junior FC e Independiente Medellín aseguraron su presencia en la siguiente fase del torneo junto a Atlético Bucaramanga.

Puede leer: Tabla de posiciones de Liga Betplay luego de Cali 0-2 América

El conjunto barranquillero se convirtió en el nuevo líder del campeonato tras vencer 3-2 al Deportivo Pereira en un partido vibrante en el estadio Metropolitano. Con esa victoria, el equipo de Alfredo Arias llegó a 31 puntos y confirmó su gran momento futbolístico.

Junior mostró carácter y determinación en casa, remontando un marcador adverso pese a jugar con un hombre menos. Los goles del Titi Rodríguez fueron decisivos para que el cuadro rojiblanco alcanzara la cima y se metiera entre los clasificados con tres fechas de anticipación.

Por su parte, Independiente Medellín también selló su boleto a los cuadrangulares al vencer 3-1 a Fortaleza CEIF en el Atanasio Girardot. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llegó a 30 puntos y se mantiene en el lote de los mejores del semestre.