Confirmados dos nuevos clasificados a cuadrangulares de Liga Betplay
Restan tres partidos para que finalice la fecha 16 del certamen.
La fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II sigue su curso y ya empieza a definir a los primeros clasificados a los cuadrangulares semifinales. Junior FC e Independiente Medellín aseguraron su presencia en la siguiente fase del torneo junto a Atlético Bucaramanga.
El conjunto barranquillero se convirtió en el nuevo líder del campeonato tras vencer 3-2 al Deportivo Pereira en un partido vibrante en el estadio Metropolitano. Con esa victoria, el equipo de Alfredo Arias llegó a 31 puntos y confirmó su gran momento futbolístico.
Junior mostró carácter y determinación en casa, remontando un marcador adverso pese a jugar con un hombre menos. Los goles del Titi Rodríguez fueron decisivos para que el cuadro rojiblanco alcanzara la cima y se metiera entre los clasificados con tres fechas de anticipación.
Por su parte, Independiente Medellín también selló su boleto a los cuadrangulares al vencer 3-1 a Fortaleza CEIF en el Atanasio Girardot. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llegó a 30 puntos y se mantiene en el lote de los mejores del semestre.
El Poderoso de la Montaña aprovechó su localía para reafirmar su candidatura al título, con una ofensiva efectiva y una plantilla que mantiene regularidad tanto en casa como de visitante. Además, el DIM aún tiene un partido pendiente, lo que podría darle incluso el liderato.
El otro clasificado confirmado es Atlético Bucaramanga, que acumula 30 puntos y una diferencia de gol de +14, manteniéndose firme en la parte alta de la tabla bajo el mando de Leonel Álvarez.
Con estos resultados, Junior, Medellín y Bucaramanga son los primeros equipos con cupo asegurado en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. Los demás clubes deberán disputar las últimas fechas con la presión de alcanzar la línea de los 28 puntos.
La jornada 16 continuará este domingo 19 de octubre con los partidos entre Llaneros y Once Caldas; el lunes se jugará La Equidad ante Tolima; y el martes se disputará Millonarios frente a Bucaramanga, duelos que podrían mover nuevamente la tabla de posiciones.
