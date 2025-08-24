Confirmados los 3 primeros semifinalistas de la Liga BetPlay Femenina

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina empiezan a llegar a su fin y fue justo en el marco de la fecha 5, a falta de una jornada reglamentaria, que se confirmaron a los tres primeros equipos en sellar su pase a las semifinales de la competencia.

Atlético Nacional se había convertido en uno de los primeros semifinalistas tras vencer a América en la fecha 4 en el Estadio Pascual Guerrero y ahora, tras el quinto partido disputado en el Grupo A, se confirmaron a los dos equipos que quedaron en las primeras casillas de la tabla de posiciones y junto con ello confirmaron su estadía en las semifinales.

Nacional, Orsomarso y Cali son semifinalistas de la Liga BetPlay Femenina

La fecha 5 de la Liga BetPlay Femenina comenzó el sábado 23 de agosto con los compromisos correspondientes al Grupo A, en donde Orsomarso recibió en el Estadio Raúl Miranda a Independiente Medellín y protagonizaron una lluvia de goles que terminaría con empate 2-2, pero con la clasificación del equipo comandado por Foad Maziri, al sumar nueve puntos.

Mientras que en la casa de Internacional de Palmira fue Deportivo Cali el que logró llevarse tres puntos de oro al ganar con un marcador de 0-2 y junto con ello alcanzar la sumatoria de nueve unidades también para acompañar a Atlético Nacional y Orsomarso en las semifinales.