Jue, 13/11/2025 - 21:52
Confirmados los grupos de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II
Independiente Medellín y Deportes Tolima son los dos equipos que aparecen como 'cabeza de grupo'.
Mediante un sorteo se conocieron los grupos de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II. Una vez finalizó la fecha 20 del certamen, en las instalaciones de Win Sports se conformaron las dos zonas para definir a los finalistas del segundo semestre.
Inicialmente, era clave tener en cuenta que Independiente Medellín sería 'cabeza de grupo' A, y Deportes Tolima haría lo propio en el B, en vista de que finalizaron la fase regular primero y segundo, respectivamente.
A partir de allí, no hubo 'siembras', tal como se ha manejado en los últimos sorteos, pues se abolió aquella idea de que el tercero 'sembraba' al cuarto, el quinto al sexto y el séptimo al octavo, para que no compartieran grupo.
Así las cosas, las balotas determinaron los grupos, y claramente el denominado 'de la muerte' es el A, teniendo en cuenta que hay cuatro equipo de mucha historia en el fútbol colombiano.
En cuanto al B, solo hay un equipo 'grande', dos tradicionales y uno que por primera vez se clasifica a la fase semifinal de la Liga Betplay. A continuación, los grupos de cuadrangulares del segundo semestre.
Grupos de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II
Grupo A: Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior y América.
Grupo B: Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF y Santa Fe.
Así, Dimayor determinó que, para evitar cruces en el estadio Atanasio Girardot, Medellín y Nacional alternarían localía: en la primera fecha, el Poderosos visitará a Junior y el Verdolaga recibirá a América, y a partir de allí, rotarán.
En el B, pese a no compartir estadio, también se determinó que Santa Fe y Fortaleza rotaran en vista de que son de la misma ciudad, así, el campeón iniciará visitando a Bucaramanga, y los Amix serán locales del Tolima en la primera jornada.
