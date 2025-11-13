Confirmados los grupos de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II

Mediante un sorteo se conocieron los grupos de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II. Una vez finalizó la fecha 20 del certamen, en las instalaciones de Win Sports se conformaron las dos zonas para definir a los finalistas del segundo semestre.

Puede leer: Liga Betplay: futbolistas protestaron en plena fecha 20, ¿por qué?

Inicialmente, era clave tener en cuenta que Independiente Medellín sería 'cabeza de grupo' A, y Deportes Tolima haría lo propio en el B, en vista de que finalizaron la fase regular primero y segundo, respectivamente.

A partir de allí, no hubo 'siembras', tal como se ha manejado en los últimos sorteos, pues se abolió aquella idea de que el tercero 'sembraba' al cuarto, el quinto al sexto y el séptimo al octavo, para que no compartieran grupo.

Así las cosas, las balotas determinaron los grupos, y claramente el denominado 'de la muerte' es el A, teniendo en cuenta que hay cuatro equipo de mucha historia en el fútbol colombiano.